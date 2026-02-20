Vi Söker en Mekaniker - Service rådgivare - verkstads ledare .. Du har God erfarenhet & kunskap av fordons reparationer.. Du har erfarenhet & Kunskap av Däck.. Du har minst B-körkort.. Du kan Felsöka & Offerera påkomna fel & brister.. Du har lätt för att prata med kund & fordonsägare .. Du har god kunskap i Svenska i Tal & Skrift.. Du ÄR en god lagspelare.. Du har inte några missbruk.. Du har datavana samt felsöknings kunskap på fordon.. Du är transparant och ärlig med stor lojalitet.. Då kan du vara den rätta för vårt lag. Mejla dina uppgifter till.. biltjanst.ramudden@telia.com
Vi vill bara ha ansökningar av den som lever upp till dessa krav..