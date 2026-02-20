Mekaniker / Service Rådgivare

Fordon & Biltjänst Söderhamn AB / Maskinreparatörsjobb / Söderhamn
2026-02-20


Vi Söker en Mekaniker - Service rådgivare - verkstads ledare ..
Du har God erfarenhet & kunskap av fordons reparationer..
Du har erfarenhet & Kunskap av Däck..
Du har minst B-körkort..
Du kan Felsöka & Offerera påkomna fel & brister..
Du har lätt för att prata med kund & fordonsägare ..
Du har god kunskap i Svenska i Tal & Skrift..
Du ÄR en god lagspelare..
Du har inte några missbruk..
Du har datavana samt felsöknings kunskap på fordon..
Du är transparant och ärlig med stor lojalitet..
Då kan du vara den rätta för vårt lag.
Mejla dina uppgifter till.. biltjanst.ramudden@telia.com

Vi vill bara ha ansökningar av den som lever upp till dessa krav..

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: biltjanst.ramudden@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordon & Biltjänst Söderhamn AB (org.nr 556616-8240)
Blötängsvägen 10 (visa karta)
826 40  SÖDERHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fordon & Biltjänst Söderhamn AB

Kontakt
Lasse Burefjord
biltjanst.ramudden@telia.com
027013252

Jobbnummer
9753901

