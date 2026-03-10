Mekaniker Brikettering - DRI
2026-03-10
Är du en erfaren mekaniker som vill utvecklas i en framtidsinriktad industri? Hos Stegra spelar du en viktig roll i att hålla vår produktion igång varje dag. Med din noggrannhet och ditt tekniska intresse bidrar du till att våra system fungerar som de ska och att vi ständigt blir bättre. Tillsammans skapar vi en pålitlig, effektiv och hållbar produktion - och visar att industrin kan vara både modern och klimatvänlig.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att en hållbar industri är möjlig. För att lyckas med det behöver vi människor som du. Som mekaniker hos oss kommer du att ansvara för både förebyggande och avhjälpande underhåll av mekaniska system och utrustning som är avgörande för produktionsprocessen. Dina uppgifter inkluderar felsökning, reparation och optimering av mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system för att säkerställa en säker, tillförlitlig och effektiv drift. I denna roll kommer du att fokusera på underhåll av briketteringsmaskiner och tillhörande utrustning, och spela en viktig roll i att säkerställa deras driftsäkerhet.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Utföra regelbundet förebyggande och avhjälpande underhåll på briketteringsmaskiner och tillhörande system, minimera driftstopp och samarbeta med ledningen vid mer komplex felsökning.
Installera, underhålla och reparera mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system för att säkerställa en jämn och tillförlitlig produktion.
Regelbundet inspektera mekaniska komponenter för tecken på slitage, vibrationer eller bristande smörjning, och vidta korrigerande åtgärder för att bibehålla effektivitet och förebygga haverier.
Felsöka och reparera mekanisk, hydraulisk och elektromekanisk utrustning, inklusive HBI-briketteringsmaskiner, materialmatningssystem, transportörer, pumpar och växellådor.
Utföra översyner och slipning av maskindelar till briketteringsmaskiner vid behov.
Använda verktyg för tillståndsövervakning, såsom vibrations-, temperatur- och tribologianalysutrustning, för proaktivt underhåll.
Säkerställa full efterlevnad av Lock Out, Tag Out (LOTO)-rutiner under allt underhållsarbete för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
3+ års relevant praktisk erfarenhet inom tung industri, såsom stål- eller gasindustri, med särskild erfarenhet av drift och underhåll av HBI-briketteringsmaskiner.
Dokumenterad förmåga att underhålla, felsöka och renovera mekaniska system, inklusive briketteringsmaskiner samt hydrauliska och pneumatiska system.
Dokumenterad mekanisk erfarenhet och kvalifikationer inom arbetsmiljösäkerhet, såsom OSHA.
Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning inom relevant område, med god förståelse för underhållsprinciper.
Relevanta tekniska certifikat som krävs för rollen.
Goda kunskaper i engelska; grundläggande svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder
Om du brinner för att göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team. Här får du möjlighet att forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklar din egen karriär i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Vi tror att vår framgång börjar med våra människor - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
En fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
25 semesterdagar per år enligt svensk lag.
Fullt flyttstöd, inklusive hjälp med boende, researrangemang och flyttkompensation.
Visumsponsring där det är aktuellt.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En stöttande och inkluderande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
