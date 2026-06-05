Mekaniker
Gränges Finspång AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång
2026-06-05
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Vi söker en dagtidsgående mekaniker, som vill arbeta i ett internationellt företag som präglas av en stolt och inkluderande företagskultur. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på ett yrkesmannamässigt sätt genom förbättringar och modifieringar. I uppgifterna kan även på sikt ingå beredskap.
Arbetet är självständigt med ett delegerat arbetsansvar i en teknisk miljö. I rollen krävs att man har förmåga att hantera förändringar och kunna ställa om utifrån situationens krav.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete som mekaniker av underhåll, gärna från processindustrin. Lämplig utbildning är tekniskt yrkesinriktat gymnasium. Kunskap inom mekaniska toleranser, ritningsläsning och hydraulik har stor betydelse för tjänsten.
Som person tar du ett eget ansvar, är självgående i arbetet och har förmåga att kunna ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ, noggrann samt har stort intresse för säkerhet, ordning och reda runt dig och ditt arbete.
Erfarenhet av underhållsarbete är ett krav. Truck- och traverskort samt svetskunskap är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Med en ömsesidig respekt för varandras kunnande och ett starkt fokus på att hela tiden göra saker smartare och bättre, utvecklar vi vårt bolag tillsammans.
Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Gränges. Att arbeta på Gränges innebär att omge sig med stolta, kompetenta och motiverade kollegor - i en säker arbetsmiljö.
Kontakt
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Tveka inte att kontakta oss. Urval och intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt, dock senast 26-06-30
Har du frågor angående tjänsten kontakta Mekanikerchef Magnus Andersson mailto:magnus.andersson@granges.com
, 0708-297212 eller Underhållschef Tomas Palmqvist, mailto:tomas.palmqvist@granges.com
, 0708-442324 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gränges Finspång AB
(org.nr 556002-6113), https://www.granges.com/
612 81 FINSPÅNG Arbetsplats
Gränges Sweden AB Kontakt
Underhållschef
Tomas Palmqvist tomas.palmqvist@granges.com +46708442324 Jobbnummer
9949427