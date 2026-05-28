Mekaniker
Om Persson Hyrmaskiner
Din kompletta maskinuthyrare
Persson Hyrmaskiner erbjuder ett brett sortiment av maskiner och utrustning för bygg, anläggning och industri - alltid med kvalitet, tillgänglighet och service i fokus. Som komplett leverantör hjälper vi våra kunder hela vägen, från maskinuthyrning till TA-planer, trafikavstängningsmaterial och relevanta utbildningar

Om tjänsten
I rollen arbetar du främst med service, felsökning, reparation och underhåll av entreprenadmaskiner och liftar. Arbetet sker både i verkstad och till viss del ute hos kund. Du blir en del av vår serviceorganisation där fokus ligger på att hålla vår maskinpark i toppskick och säkerställa hög kvalitet inför uthyrning.
Tjänsten täcker våra depåer på Ringön och i Mölndal, där utgångspunkt med fördel är Ringön.
Din erfarenhet
Du har erfarenhet av mekanik och hydraulik, gärna från entreprenadmaskiner, fordon eller liknande teknisk verksamhet. Du är van vid felsökning, service och reparationer och trivs i en praktisk roll där problemlösning är en naturlig del av vardagen. Har du dessutom kunskap inom svets, fordonsel eller erfarenhet från branschen ser vi det som meriterande. B-körkort är ett krav.
Din personlighet
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett praktiskt arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, är noggrann i ditt arbete och har lätt för att ta initiativ. Som person är du serviceinriktad, flexibel och gillar att hitta lösningar i det dagliga arbetet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Johan Koch
076-345 41 26johan.koch@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
417 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9933723