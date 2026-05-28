Mekaniker/Returmottagare
Om Persson Hyrmaskiner
Din kompletta maskinuthyrare
Persson Hyrmaskiner erbjuder ett brett sortiment av maskiner och utrustning för bygg, anläggning och industri - alltid med kvalitet, tillgänglighet och service i fokus. Som komplett leverantör hjälper vi våra kunder hela vägen, från maskinuthyrning till TA-planer, trafikavstängningsmaterial och relevanta utbildningar Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av våra hyrmaskiner och entreprenadmaskiner. Du ansvarar även för mottagning och kontroll av maskiner som återlämnas från kund.
Arbetet passar dig som har ett tekniskt intresse, är lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet som mekaniker eller servicetekniker och som har god kunskap inom maskiner, hydraulik och elektronik. I rollen kommer du att arbeta med service, felsökning, reparation och underhåll av entreprenad- och hyrmaskiner samt mottagning och kontroll av återlämnade maskiner. Har du erfarenhet av tunga maskiner eller entreprenadmaskiner är det meriterande. B-körkort är ett krav.
Din personlighet
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett stort tekniskt intresse. Som person är du noggrann, praktiskt lagd och gillar att ta egna initiativ. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder. Vi ser gärna att du är flexibel, serviceinriktad och tycker om att arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Johan Koch
076-345 41 26johan.koch@bahusia.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9933684