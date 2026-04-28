2026-04-28
Har du en bakgrund som mekaniker? Vill du bli en del av ett välmående familjeföretag med varierande arbetsuppgifter? Skandro AB söker nu en mekaniskt kunnig problemlösare till vårt team i Smålandsstenar - Läs vidare och ansök redan idag!
I rollen som mekaniker får du möjlighet att bli expert på våra maskiner, ta ansvar för hela processen från underhåll till optimering och arbeta med varierande mekaniska utmaningar. Rollen ger dig samtidigt stora möjligheter att vässa dina färdigheter, stärka din problemlösningsförmåga och bidra till företagets utveckling.
I rollen kommer du att arbeta med:
Drift och underhåll av produktionsmaskiner (mekaniskt)
Felsökning, justering och trimning av maskiner
Installation och igångsättning av nya maskiner
Optimering och analys av maskinprestanda
Viss fastighetsskötsel (t.ex. ventilationsaggregat)
Arbete med hydraulik, rullband, robotar och kedjor
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har god mekanisk kunskap och erfarenhet av maskiner, gärna från produktionsindustri
Kan felsöka, underhålla och optimera maskiner
Har grundläggande el-kunskaper
Har B-körkort, truckkort är starkt meriterande
Är flytande i svenska eller engelska
Är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad
Skandro erbjuder dig:
Ett dynamiskt och engagerat familjeföretag
Ett ekonomiskt stabilt bolag med stark marknadsposition
En varierande vardag
Möjlighet att växa med företaget och utvecklas i din roll
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Skandro med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Skandro AB:Skandro AB är ett familjeföretag i Smålandsstenar som köper, sorterar, renoverar, tillverkar och säljer pallar och pallkragar. Sedan starten 1987 har vi arbetat upp en verksamhet som är synonym med service, kvalitet och miljöbesparande produkter för den svenska och västeuropeiska marknaden. Under vår mer än 30-åriga historia har vi byggt upp ett stort förtroende hos många kunder och leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skandro AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
