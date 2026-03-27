Mekaniker
Vårt jobb är att ge kunderna en bra upplevelse bakom ratten. Oavsett vilken bil du kör, så hjälper vår verkstad dig längs vägen. Välkommen till oss på Skrea Bilverkstad.
VILL DU ARBETA PÅ EN MINDRE VERKSTAD? HAR DU KÄNSLA FÖR SERVICE OCH ÄR STOLT ÖVER DITT YRKESUTÖVANDE?
Vi på Skrea Bilverkstad söker en engagerad mekaniker som trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att hugga i där det behövs. Om du är en tekniskt kunnig problemlösare med ett kundfokus utöver det vanliga - då är detta jobbet för dig!
Vad du kommer att göra
Hos oss är ingen dag den andra lik! Du kommer att ha en bred roll där du:
Utför service, reparationer och underhåll av personbilar.
Arbetar med felsökning och diagnostisering med hjälp av dator och moderna system.
Stöder i andra uppgifter, som att beställa reservdelar, hålla ordning i verkstaden och bistå kollegor där det behövs.
Samarbetar med både kollegor och kunder för att säkerställa smidiga processer och högsta kundnöjdhet.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där din flexibilitet och vilja att ta dig an olika uppgifter är avgörande.
Vi söker dig som
Har en fordonsteknisk utbildning och flera års erfarenhet i yrket.
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Är el-tekniskt kunnig.
Har ett gott sinne för ordning och kvalitet i ditt arbete.
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Som person är du positiv, serviceinriktad och engagerad i att skapa goda kundrelationer. Du bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen och tycker om att arbeta i ett team där alla hjälper varandra.
Vi erbjuder
En familjär och trivsam arbetsmiljö där vi stöttar varandra. Friskvård, trivsamma arbetstider och friskvård på plats. Att få arbeta i en All-bilsverkstad.
ANSÖKAN
Vill du bli en del av Skrea Bilverkstad och bidra med din kunskap? Då vill vi gärna höra från dig. Urvalet sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
311 72 FALKENBERG Arbetsplats
Skrea Bilverkstad Jobbnummer
9824281