Mekaniker
2026-03-23
Autoelektriska fortsätter att växa och utvecklas under 2026. Verksamheten utökar både sina tjänster och sin kapacitet för att möta den ökande efterfrågan från kunder i regionen.
Som en del av denna satsning planerar verkstaden att anställa fler medarbetare under året. Rekryteringen kommer att omfatta flera kompetensområden inom fordonsel och verkstadsarbete, vilket gör det möjligt för företaget att ta emot fler uppdrag och samtidigt bibehålla hög kvalitet på service och reparationer.
Nu tar vi nästa steg! Utbyggnaden är en del av vår satsning på framtiden, så att vi kan fortsätta vara en modern och pålitlig verkstad för er i området.
Mekaniker sökes - Autoelektrisk Verkstad
Är du en erfaren mekaniker som gillar avancerad felsökning och diagnostik? Vill du arbeta i en verkstad där teknik, problemlösning och yrkesskicklighet står i fokus? Då vill vi gärna ha dig i vårt team.
Vi är en verkstad som arbetar med diagnostik, felsökning och reparation av dagens fordon. Hos oss får du arbeta med intressanta tekniska problem - inte bara rutinservice. vi jobbar också med lätt lastbilar och släpvagnar.
Det här jobbet passar dig som:
• Gillar felsökning och diagnostik
• Har erfarenhet som bilmekaniker/lastbilsmekaniker eller diagnostekniker
• Vill utvecklas inom el och fordonsteknik
• Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevlig arbetsmiljö och ett engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom fordonsteknik
Arbete med både personbilar och lätta lastbilar
Hos Autoelektriska Verkstad värdesätter vi kompetens, engagemang och viljan att utvecklas. Här får du möjlighet att arbeta med modern diagnostik och olika typer av fordon i en verkstad där yrkesstolthet är viktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Via e.post .
E-post: L.jansson.autoelektriska@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoelektriska i Hallsberg AB
(org.nr 559094-7460) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autoelektriska verkstad Jobbnummer
9812161