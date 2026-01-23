Mekaniker
Om företaget
Exellent Syd är ett etablerat och växande företag med kärnverksamhet inom tre segment: verkstad, uthyrning och tvätt av tunga fordon. De moderna verkstäderna erbjuder kvalificerade verkstadstjänster för tunga fordon från marknadens ledande tillverkare såsom Scania, Volvo och Mercedes.
Uthyrningsverksamheten omfattar entreprenadmaskiner samt sop- och spolbilar och riktar sig till kommuner och företag över hela Skandinavien. Ingen ort är för avlägsen - Exellent har både resurser och starka samarbetspartners i hela regionen. Här blir du en del av ett kompetent team med högt engagemang, där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet står i centrum.Om tjänsten
Som mekaniker hos Exellent Syd har du en viktig och varierande roll i den dagliga verkstadsverksamheten. Du arbetar med service, felsökning, underhåll och reparationer av tunga fordon, med särskilt fokus på sopbilar och andra specialfordon.
Arbetet innefattar både mekaniska, hydrauliska och elektroniska moment och du använder modern utrustning och diagnosverktyg. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, men också samarbeta tätt med kollegor för att säkerställa effektiva och kvalitativa leveranser till kund. Dokumentation, reservdelsbeställningar och digitala arbetsordrar är en naturlig del av vardagen.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint mekaniskt intresse och gedigen erfarenhet av arbete med tunga fordon. Det är ett krav att du tidigare har arbetat med sopbilar.
Vi ser även att du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbete med sopbilar och tunga fordon
Erfarenhet av hydraulik och elektronik
Gymnasial fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Trivs i ett högt tempo och i en rörlig arbetsmiljö
God kommunikativ förmåga och stark känsla för service
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skriftÖvrig information
Utbildningar, frukost en gång i veckan, grill, aktiviteter med mera då Exellent Syd aktivt arbetar för en bra arbetsmiljö.
Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast.
I denna rekrytering samarbetar Exellent Syd med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.Sahlstrand@Kraftsam.se.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
