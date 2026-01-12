Mekaniker
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Din roll
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i verkstads och fabriksmiljö. Som mekaniker kommer du att arbeta med felsökning och reparationer och avrapportera dessa i vårt underhållssystem SAP. Du förväntas även delta i avdelningens arbete med att optimera och utveckla underhållet samt delta i arbetsgrupper inom projekt, underhåll och drift.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.Publiceringsdatum2026-01-12Profil
Du är en engagerad och lösningsfokuserad person som gillar att analysera problem och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en god lagspelare med kommunikativ förmåga. För att lyckas i rollen behöver du kunna att arbeta med kroppen då våra mekaniker är till största delen av arbetsdagen rörliga och aktiva. Vi söker dig som är utbildad mekaniker eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav. Har du erfarenhet av förebyggande eller avhjälpande underhåll inom industri ser vi det som meriterande.Så ansöker du
Vi söker nu två mekaniker en tillvidareanställning och ett föräldravikariat på heltid tom 261231. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller arbetsledare Robert Pettersson eller Andreas Stenberg, sista ansökningsdag är den 1/2, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Andreas Stenberg andreas.stenberg@heidelbergmaterials.com 076-8538889 Jobbnummer
9678409