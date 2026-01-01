Mekaniker
Nammo-koncernen finns representerade i 12 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 600 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.

Om tjänsten
Som mekaniker på Nammo kommer du arbeta med att planera och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt reparationer av produktionsutrustning. Du gör inspektioner, leder eller deltar i projekt och samordnar arbeten med externa entreprenörer. Rollen innebär också förbättringsarbete och rapportering i underhållssystem. Du jobbar ensam med titeln mekaniker men har nära samarbete med produktion och teknikavdelning, vilket ger dig stort ansvar och möjlighet att påverka.
Tillträde: Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Som mekaniker blir du en nyckelperson i Nammos team för teknik och underhåll. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med produktion och externa entreprenörer. Rollen innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll, inspektioner och förbättringsarbete. Du får möjlighet att ta ansvar för samordning och utveckling av arbetssätt, vilket gör tjänsten perfekt för dig som vill växa i din yrkesroll.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och utrustning
• Inspektioner och kontroller enligt gällande instruktioner
• Samordning av underhållsinsatser med entreprenörer
• Deltagande i projekt och förbättringsarbete
• Rapportering i underhållssystem och hantering av reservdelar
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs med ansvar och självständigt arbete, men samtidigt har lätt för att samarbeta med andra. Rollen kräver att du är flexibel, strukturerad och trygg. Du behöver vara initiativrik, kommunikativ och ha en god fysik. Vi ser fram emot sökande med:
• Minst tre års erfarenhet som mekaniker inom industri
• Kunskap i hydraulik, pneumatik och ritningsläsning
• B-körkort (krav)
