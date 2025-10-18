Mekaniker
HB Tbm Performance / Maskinreparatörsjobb / Nybro Visa alla maskinreparatörsjobb i Nybro
2025-10-18
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HB Tbm Performance i Nybro
Har du ett brinnande intresse för bilar/motorer och motorsport kommer du trivas hos oss!
Vi söker nu en mekaniker/tekniker till vår verkstad, arbetsuppgifterna är varierande från service, reparationer, motorrenoveringar, ombyggnader, däck samt avancerad felsökning.
Du börjar som vanlig mekaniker med nära stöd av kollegor för att komma in i jobbet för att sedan jobba mot att bli tekniker där du själv bokar in jobb, beställer delar och har direkt kontakt med kunden.
Erfarenhet är meriterande men vi ser personlighet, engagemang och god samarbetsförmåga som prioritet.
Vi ser gärna att du är en person som visar viljan att utvecklas och ta egna initiativ, även problemlösare och förmågan att se när en extra hand behövs.
Jobbet kan tillsättas innan sista ansökningsdagen
Mycket goda kunskaper i Svenskt tal och skrift är ett krav då kundkontakt förekommer dagligen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: kontakt@tbmperformance.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HB Tbm Performance
Ällebäck 103 (visa karta
)
382 90 ÖRSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tbm Performance, HB Jobbnummer
9563426