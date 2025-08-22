Mekaniker
Vill du utvecklas i en framtidsmiljö med inspirerande människor? Har du ett brinnande intresse för bilar och att skapa nöjda kunder? Då kan du vara rätt person! Mechanum växer och söker nu flera mekaniker för vår anläggning i Partille.
Vårt mål är att göra våra kunder till fans
Våra kunder och samarbetspartners har stort förtroende för oss och så ska det förbli. Arbetet som mekaniker är ett varierande och spännande jobb som innebär många olika kontaktytor och en ständig utveckling för dig och dina kompetenser. Vårt mål är att våra kunder ska bli våra fans och det är därför du alltid strävar efter att ge våra besökare världens bästa service.
Tjänsten
I rollen som mekaniker ansvarar du för att göra reparationer, service och underhållsarbeten och äger och värnar om kundkontakten. Du arbetar i nära samarbete med verkstadschefer, tekniker och servicerådgivare. Du rapporterar till verkstadschefen. Vi arbetar tydligt som ett lag för att hjälpa våra kunder och vidareutbildar dig både internt och externt.
Vi söker dig som
Vi hoppas att du är en person som har en stor portion av personligt engagemang samtidigt som du strävar efter att prestera högt genom att du lägger ner tid och energi på dina arbetsuppgifter. Du är lyhörd på vad kunden har för behov, håller alltid vad du lovar och ser det som en självklarhet att följa upp hela kundprocessen från det att kunden kliver in genom verkstadsdörren - till att den kliver ut.
Vi söker en positiv och självgående mekaniker som vill utvecklas tillsammans med Mechanum. Du har gått en 3-årig fordonsteknisk utbildning eller har motsvarande förkunskaper, sätter kunden i fokus och är tekniskt lagd. Vi söker dig som har några års erfarenhet att arbeta som mekaniker Kanske har du stor erfarenhet och söker nästa utmaning?
Om Mechanum
Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 bilmärken och har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av auktoriserad bilverkstad.
Meriterande:
Automaster
Arbete med våra auktoriserade märken
Tjänsten är på heltid med placering på vår anläggning i Partille. Sista ansökningsdag är 12 september Intervjuer kommer ske löpande därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.
Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Frågor om tjänsten?
Gustav Larsengustav.larsen@mechanum.com
031 - 340 01 56 Ersättning
