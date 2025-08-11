Mekaniker
2025-08-11
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Mekaniker
Är du en driven mekaniker med ett stort intresse för fordonsreparationer? Vi söker nu en bussmekaniker som brinner för kvalitet och säkerhet - en roll där dina kunskaper och erfarenheter kommer att vara värdefulla för oss och våra resenärer.
Om Skellefteå Buss
Skellefteå buss tar hand om kollektivtrafiken i Skellefteå, både stadstrafiken och delar av länets linjetrafik. Vi står också bakom flygbussen och skoltransporter.
Samhället är vår arbetsplats. Vi är stolta över att skapa större tillgänglighet och ett enklare vardagspussel, fler arbetstillfällen och nya fossilfria transportsätt på en plats som växer och vill framåt. Vi tror att en hållbar framtid skapas genom omtanke. Att hjälpa till i vardagen och inspirera till långsiktig utveckling. Det handlar om att bry sig. Om varandra. Om platsen där vi bor. Om världen vi ska leva i.
Skellefteå buss är ett av de större bussföretagen i norra Sverige och vi har ungefär 280 anställda. Vår totala fordonspark består av cirka 140 fordon och vi uppdaterar dem stegvis till biogas- eller eldrivna bussar, med målet att 2030 vara helt fossilfria. Företaget ägs till 100% av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Skellefteå kommun
Tjänsten som mekaniker
I rollen som bussmekaniker hos Skellefteå buss kommer du att arbeta med service, underhåll och reparationer av bussar i vår moderna verkstad. Du kommer att utföra både planerade och akuta arbeten, med fokus på att säkerställa att fordonen är trafiksäkra och i gott skick. En viktig del av rollen är felsökning och reparation av elektriska system, där du använder både diagnosverktyg och din egen tekniska kompetens för att lösa problem på ett effektivt sätt.
Utöver det dagliga verkstadsarbetet förväntas du också vara delaktig i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Det innebär att du är med och bidrar med idéer och lösningar som effektiviserar arbetet, förbättrar arbetsmiljön och höjer kvaliteten på vårt arbete.
Vem söker vi?
Vi söker en mekaniker som har gymnasieutbildning eller motsvarande, som behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort. Det är meriterande om du har D-körkort, certifikat för AC-system, erfarenhet av MIG-svetsning samt tidigare har arbetat med elfordon.
För att trivas och vara framgångsrik i rollen som mekaniker hos oss är du ordningsam och noggrann i ditt arbete. Du lägger stor vikt vid detaljer och ser till att både arbetsplatsen och dokumentationen hålls i ordning. Du är en person med god samarbetsförmåga, som trivs med att arbeta i team och kommunicerar effektivt för att uppnå gemensamma mål.
Vidare har du en god problemlösningsförmåga, vilket gör att du snabbt kan identifiera och åtgärda tekniska utmaningar. En annan viktig egenskap är din goda syn för säkerhet i arbetet. Du har alltid en medvetenhet om säkerhetsföreskrifter och ser till att både du själv och dina kollegor arbetar på ett säkert sätt, vilket skapar en trygg arbetsmiljö.
Är du intresserad av att bli en av oss? Tveka inte att ansöka!
Vi arbetar med rekryteringen fortlöpande och kan komma att fatta beslut innan ansökningstiden löpt ut.
Rekryterande chef
Andreas Aston, Servicechef
0910 - 72 56 26
Facklig representant
Ali Abdowod, Kommunal
0910-72 56 00 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå buss AB
(org.nr 556041-2370) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå buss Kontakt
Andreas Aston 0910-725626 Jobbnummer
9452057