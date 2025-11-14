Medlemsvärd Sats Stadion
Brinner du för att ge en service i världsklass som gör människor både friskare och gladare?
När du jobbar som medlemsvärd på SATS är du den första personen våra medlemmar möter när de kliver in i vårt gym. Om du är vänlig, kunnig, passionerad och älskar att hjälpa människor att komma igång på sin resa mot en hälsosammare livsstil, då är du den perfekta lagspelaren för vårt team!
Vi är ett värderingsstyrt företag, vilket innebär att våra värderingar styr allt vi gör och hjälper oss att skapa en atmosfär där alla känner sig lika välkomna och motiverade. Vi sätter våra medlemmar först och är ansvarstagande, extraordinära och professionella
Låt oss tillsammans skapa en glädjefylld träningsupplevelse!
Vi söker en Medlemsvärd på deltid med start under september
NYCKLAR TILL FRAMGÅNG :
Du går den extra milen för att ge varje medlem en extraordinär upplevelse och för att hitta rätt SATS-produkt för deras behov.
Du får energi av att se våra medlemmars utveckling och den skillnad vi gör genom att hjälpa dem att bli friskare och gladare.
Du gillar att arbeta med försäljning och att ge service i toppklass.
Du arbetar självständigt men trivs även med att vara en del av ett team.
Du har ett genuint intresse för träning och håller dig uppdaterad om SATS produktutbud.
Du tar ansvar för medlemmarnas feedback och ser till att de känner sig bekväma, engagerade och motiverade under sina gymbesök.
DINA OMRÅDEN ATT SKINA:
Du tar stolthet i att hålla gymmet välkomnande genom att noggrant följa våra rutiner för drift och städning.
Du är fantastisk på att sälja medlemskap, PT-erbjudanden och produkter i vår shop.
Du bemästrar användningen av SATS olika verktyg och förbättrar effektiviteten och precisionen i våra system och metoder.
ÄR DET DIG VI SÖKER?
Har du erfarenhet av praktiskt arbete och är intresserad av försäljning? Har du goda kunskaper i svenska (och ev. annat språk) och engelska, och har du starka kommunikationsfärdigheter?
När du jobbar på SATS guidar du människor till en bättre hälsa och livsstil. Tänk dig detta: varje dag är du på uppdrag för att göra någon annans liv lite bättre. Vi är ganska säkra på att det här är något unikt som du inte vill missa
Låter detta som ett jobb som både motiverar och är kul? Då är det bara att höra av dig direkt!
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
• Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa.
Om du har några frågor angående rollen hittar du rekryterande chefs mejladress under Contact nedan.
Om du har fackliga frågor besvaras dessa av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
