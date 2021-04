Mediesäljare Till Cape Media - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Har du erfarenhet av försäljning, är prestationsinriktad och motiveras av att göra framgångsrika affärer? Drivs du av att hjälpa företag att utvecklas och lyckas med tillväxt? Hos CAPE Media erbjuds du en möjlighet att utvecklas både erfarenhetsmässigt och karriärmässigt!OM TJÄNSTENDen här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Talent&Partner och du anställs direkt hos CAPE Media.OM FÖRETAGETCAPE Media är ett mediebolag som arbetar med uppdragsförsäljning, medieproduktion och affärsutveckling. Bolaget hjälper annonsköpare i Sverige att göra bra medieval som de själva förstår och kan motivera med svaret på varför det är ett bra val. Med fokus på att hjälpa och växa sina kunder har CAPE en vision att få så pass nöjda kunder att de köper aktier i bolaget när de går till börsen 2025.På CAPE Media är utveckling en stark del av framgångskulturen och baserat på historik vet CAPE att utveckling och möjlighet till att snabbt axla nytt ansvar och växa som person motiverar deras medarbetare. Detta betyder att alla anställda har en individuell utvecklingsplan och möjligheterna till nya utmaningar är många då företaget har en ambitiös plan för de kommande åren.2021-04-09I rollen som mediesäljare på CAPE Media ansvarar du för hela säljprocessen, från prospektering, uppsökande bearbetning på telefon och eventuellt möte till avslut. Därefter äger du ansvaret att skicka en orderbekräftelse där kunden digital signerar. Ditt huvudsakliga fokus i rollen är att bearbeta nya och befintliga annonsörer för att öka antalet köpande kunder och stärka relationen med dessa.Genom rådgivande sälj förväntas du hjälpa annonsköpare till medieval som de förstår, värdesätter och kan motivera. Du bearbetar därmed de annonsörer som är specifikt för de medier du arbetar med. Slutligen ansvarar du för att följa upp annonsköpen med syfte att hjälpa kunderna se nyttan och befästa känslan av ett bra medieval.UTBILDNING, ERFARENHET OCH PERSONLIGA EGENSKAPERTidigare erfarenhet av försäljning över telefonMeriterande:Vana att tävla och idrottaSäljerfarenhet av B2BGrundläggande kunskap om media och marknadsföringFör att lyckas i rollen tror vi att du älskar att jobba mot höga mål och är mån om att få feedback för att utvecklas och trivas. Det förväntas att du tar initiativ och är modig nog att misslyckas på vägen, men också att du löser problemen direkt när de uppstår och snabbt tar dig vidare. I rollen som Mediesäljare pratar du med många kunder dagligen och du räds inte för att ta första steget till ett samtal. Du får energi av att umgås med nya människor och trivs med att ha många kontaktytor. Slutligen ser vi att du är en lagspelare med en öppen inställning till andra människor där du värdesätter att arbeta tillsammans.ANSÖKANI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Se alla våra jobb via www.talentpartner.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Talent & Partner AB5683234