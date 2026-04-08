Medicinsk sekreterare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Götene Visa alla administratörsjobb i Götene
2026-04-08
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Götene vårdcentral är en av Västra Götalandsregionens offentligt drivna vårdcentraler med cirka 10 000 listade invånare. Här möter du en engagerad arbetsgrupp på omkring 40 anställda. Vi arbetar tillsammans och värdesätter samarbete mellan professionerna. Vi är lyhörda och jobbar för att varje yrkeskategori ska känna yrkestrygghet.
På vårdcentralen finns läkar- och sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning,
diabetesmottagning, hypertonimottagning, astma/KOL-mottagning, äldremottagning, BVC, laboratorium och mottagning för psykisk hälsa. Vi har ett nära samarbete med Götene rehabmottagning, barnmorskemottagningen samt ungdomsmottagningen.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt lokalt IT-stöd. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering, IT samt diagnossättning och har goda kunskaper inom dessa områden. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Primärvårdskontoret, Mellbygatan 11-15 (visa karta
)
531 85 LIDKÖPING Arbetsplats
Lidköping Kontakt
Madelene Stahberg, Vision madelene.stahberg@vgregion.se 0735662618
9842052