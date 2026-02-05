Medicinsk sekreterare
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2026-02-05
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Akutmottagningen
Medicinska sekreterare inom somatiska specialistvården i hälso- och sjukvårdsförvaltningen är indelade i två enheter:
- Enheten för medicinska specialiteter/akutmottagning med total 22 medarbetare, varav sex som arbetar för akuten
- Enheten för medicinska sekreterare inom opererande specialiteter/röntgen med totalt 24 medarbetare.
Vi söker nu två medicinska sekreterare till akutmottagningen.
Visby lasarett är ett av Sveriges minsta akutsjukhus och det enda på Gotland. Akutmottagningen tar emot patienter i alla åldrar inom samtliga medicinska och opererande specialiteter. Akutmottagningen består av en arbetsgrupp på 40 sjuksköterskor och undersköterskor samt läkare från sjukhusets övriga verksamhetsområden. Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
• Löpande journalskrivning i realtid eller nära realtid i ett snabbt patientflöde
• Registrering av diagnoser och KVÅ-koder utifrån ofta knapphändig information
• Post- och remisshantering
• Bokning och kallelser av patienter
• Kassaregistrering/ekonomiadministration, till exempel fakturor och DRG-underlag
• Utbildningsstöd till kollegor i administrativa system
• Kvalitets- och utvecklingsarbete kopplat till vårdadministration
• Kontakt med patienter, närstående och samarbetspartners
Arbetstiden är schemalagd med helg- och kvällstjänstgöring. Placering i anslutning till receptionen på akuten delar av arbetstiden ingår.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Du har mycket god dokumentationsförmåga i svenska och medicinsk terminologi och har goda kunskaper i Microsoft Office/M365. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande.
Du har god servicekänsla, ser möjligheter, är flexibel och kan ta egna initiativ. Du prioriterar och organiserar ditt arbete självständigt men har också god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Akutmottagningen Kontakt
Marlen Lindström, enhetschef 0498-268070 Jobbnummer
9724210