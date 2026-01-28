Medicinsk sekreterare
2026-01-28
Medicinkliniken MälarsjukhusetPubliceringsdatum2026-01-28Om företaget
Kom och jobba hos oss. Söker du ett arbete med varierande arbetsuppgifter.
Vi är en positiv personalgrupp som värnar om ett gott arbetsklimat. Vi kan erbjuda dig ett roligt och stimulerande arbete där de medicinska sekreterarna har en central roll på vår klinik.
Medicinkliniken är regionens största klinik och den innefattar njurmedicin, allmän internmedicin, kardiologi, geriatrik, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, SSIH, neurologi och stroke.
Uppdraget bygger på hälso- och sjukvårdens övergripande mål, där vi ska erbjuda Sörmlands medborgare en trygg och smidig resa genom vården med rätt utnyttjade resurser.Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare arbetar du flexibelt med flera olika arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation, receptions arbete, dokument registrering, Tele Q, bokningar m. m.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegorna, andra yrkeskategorier samt kontakter med externa vårdgivare.
Vi strävar efter att ständigt arbeta med utveckling och kvalitetsarbete inom verksamheten och vi har uppdrag fördelat när det gäller rutinarbete, digitala plattformar med mera.
Under hösten 2025 har vi infört regionens framtida vård och informationssystem (FVIS) och där ingår ett nytt journalsystem som heter Cosmic.
Nu fortsätter arbetet med att implementera lokala arbetssätt och ta fram rutiner och jobba med de förbättringar.
Känns det inspirerande så finns alla möjligheter. Kliniken är stor med flera olika enheter och verksamhetsområden och det finns goda möjligheter att få ett omväxlande och utvecklande arbete.
Vi arbetar både med öppenvård och slutenvård.
Din kompetens
Du ska ha dokumenterad utbildning som läkarsekreterare/medicinsk sekreterare/medicinsk vård administratör.
Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och svenska språket, både tal och skrift.
Vi söker dig som är flexibel, har förmåga och arbeta med och se behov av förändringsarbete, samt en god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Det är av vikt att du har en positiv inställning, är serviceinriktad och mån om att ge ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Två befattningar tillsvidare, med tjänstgöringsgrad 100 %
Information om tjänsten lämnas av
Administrativ enhetschef Bodil Haraldsson, 072-084 38 74, Bodil.Haraldsson@regionsormland.se
Fackliga företrädare Vision:
Linda Grawelli, 016-10 51 04, Linda.Grawelli@regionsormland.se
Josefina Alhällen Thell, 016-10 54 10, Josefina.Alhallen.Thell@regionsormland.se
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinkliniken Mälarsjukhuset!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-12.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
