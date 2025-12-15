Medicinsk sekreterare
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Nu söker vi en Medicinsk sekreterare till Område ortopedi. Vi har möjlighet att erbjuda en tjänst inom vårt team som tillsammans har många års erfarenhet av yrket. Området består idag av 10 Medicinska sekreterare. Vi bemannar Ortopedmottagning, Campus, Ryggkirurgiska mottagningen samt Ortopedavdelningar.
Område ortopedi har som mål att, till alla invånare och besökare i länet, tillhandahålla god tillgänglighet, förtroendefullt och värdigt bemötande och en professionell vård och behandling med hög kvalitet.
Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för den medicinska dokumentationen i Journalsystemet Cosmic, patientklassificering, DRG kodning och arbete med olika kvalitetsregister.Kvalifikationer
Läkarsekreterarutbildning/ medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Erfarenhet av yrket samt av COSMIC och DRG är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt bra samarbetsförmåga. Du kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, har en positiv grundinställning, är flexibel, ansvarstagande och har förmåga till helhetssyn.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
