Medicinsk sekreterare
2025-11-03
Vill du vara med och forma framtidens vårdadministrativa service? Vi söker dig som vill vara med i att utveckla yrkesrollen som medicinsk sekreterare så att barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Regionhälsan får Sveriges bästa vårdadministrativa service.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM) i Mölndal är en öppenvårdsmottagning som erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18år, som inte kräver sjukhusets resurser. Vi samverkar över enhetsgränserna. Vi utreder, behandlar och följer upp allergi, astma, tarmsjukdomar, epilepsi, urinvägsinfektion samt tillväxtproblematik. Även vissa utvecklingsavvikelser och psykosomatiska problem behandlas. Vi utreder även små barn, under 8 år med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsavvikelse.
I Mölndals kommun har vi ett befolkningsunderlag på cirka 15 000 barn. Vi som arbetar på mottagningen i Mölndal är barnläkare, barnsjuksköterskor, psykologer, logoped, kurator, undersköterska, barndietist och medicinska sekreterare. Vi arbetar tillsammans med gemensamma mål och allas insatser är värdefulla. Vi har regelbunden samverkan med sjukhus, vårdcentraler, BVC, skolhälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barn- och ungdomshabilitering (BUH) och socialtjänst.
Om arbetet
Arbetsuppgifterna är omväxlande och innefattar bland annat journalskrivning, posthantering, kassa- och receptionsarbete, skanning samt IT-arbete. Andra arbetsuppgifter som förekommer är arbete i Heroma, fakturahantering, beställningar och att svara på ärenden från 1177.se. Du kommer att arbeta i vårt journalsystem Asynja Visph. I dina arbetsuppgifter ingår det även att hjälpa andra mottagningar vb samt ge ett varmt och vänligt bemötande till våra patienter och vårdkollegor på mottagningen samt via telefon. Det kommer att finnas möjlighet till en egen utveckling såväl individuellt som tillsammans med gruppen. Du kommer dessutom att få möjlighet att vara med och utforma hur ditt arbete ska utföras.
Om dig
Vi söker dig med vårddokumentationsutbildning och goda IT-kunskaper. Vidare ser vi att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du ska även ha lätt för att skapa relationer och ha ett genuint intresse av att vara en del i verksamhetens vårdadministrativa stöd. Det ses som meriterande om du tidigare har arbetat som medicinsk sekreterare med IT-ansvar och det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av journalsystemet Asynja Visph samt Heroma.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och noggrann samt har god samarbetsförmåga samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt. Ansvarstagande och initiativförmåga är egenskaper vi värderar högt. Ett professionellt arbetssätt och gott bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet för dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
