Medicinsk koordinator
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Göteborg
, Malmö
Vill du vara en nyckelspelare i en marknadsledande klinik?
Nordic Hair Clinic är en av Sveriges ledande aktörer inom hårtransplantationer och PRP-behandlingar. Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som koordinator till vår medicinska enhet - en självgående och strukturerad person som vill vara med och säkerställa högsta kvalitet och patientupplevelse.
Som koordinator får du en central roll i den dagliga driften av kliniken. Du blir länken mellan medicinska teamet, hårspecialisterna, kunderna och ledningen och är drivande i att skapa effektiva arbetsflöden, säkerställa patientsäkerhet och bidra till en exceptionell kundupplevelse. Omfattning: Heltid Startdatum: Omgående
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Operativ samordning & schemaläggning:
Planera och koordinera behandlingar och personalscheman
Säkerställa att utrustning, material och resurser finns tillgängliga inför varje behandling
Vara kontaktyta och hantera praktiska frågor för den medicinska personalen
Koordinera samarbetet med andra avdelningar internt
Fördela arbetsuppgifter i samråd med medicinskt ansvarig läkare.
Introducera och utbilda nya medarbetare i klinikens rutiner.
Patientsäkerhet & kvalitetssäkring:
Säkerställa att journalhantering och GDPR-rutiner följs.
Identifiera och implementera förbättringsåtgärder baserade på patientnöjdhet och feedback
Hantera avvikelser, egenkontroller och kontinuerlig uppföljning
Administrativt stöd & ekonomi:
Hantera leverantörskontakter, beställningar och lagerhållning.
Skapa underlag för resebokningar samt ekonomi- och löneunderlag
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av koordinering eller administration inom vård, estetisk medicin eller liknande verksamhet.
Kunskap om journalsystem och vårdadministration.
Förmåga att strukturera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt.
Stark kommunikativ förmåga - du kan hantera både patienter och personal på ett förtroendeingivande sätt.
Ett lösningsorienterat mindset och förmåga att snabbt lösa problem vid dagliga utmaningar.
Vana att arbeta med digitala system för planering, journalföring och ekonomiska underlag.
Grundläggande ekonomisk förståelse och erfarenhet av personaladministration.
Möjlighet att resa mellan våra kliniker på månadsbasis
Vi erbjuder dig:
En betydelsefull roll i en innovativ och expansiv klinik.
Möjlighet att påverka och förbättra våra arbetsprocesser.
Ett dynamiskt arbetsklimat med en entreprenöriell anda.
Nära samarbete med hårspecialister, medicinska experter och ledning.
Ett värdefullt jobb där du hjälper våra kunder till ett ökat välmående och förbättrad självkänsla Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett heltidsjobb.
PRP Kliniken Sverige AB (org.nr 556990-6554)
Nordic Hair Clinic
Christian Schyllert christian.schyllert@nordichair.com
9580929