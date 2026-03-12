Medicinsk fotvårdare på deltid!
2026-03-12
Nu söker vi en erfaren och serviceinriktad fotvårdare för en tjänst på 30 % arbetstid som vill bli en del av våra team på Älvsjö Centrums Vårdcentral och Sofia Vårdcentral!
Som fotvårdare hos oss arbetar du med medicinsk fotvård för våra patienter i en trygg och professionell vårdmiljö. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och patientfokus står i centrum.
Vi söker dig som
Har en utbildning inom fotvård
Har erfarenhet av att arbeta med fotvård
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Har ett genuint intresse för patienterna
Trivs med att arbeta i team
Kan arbeta självständigt och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Talar och skriver flytande svenska
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar på din arbetsplats, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god känsla för teamarbete. I utbyte får du en trivsam arbetsplats, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar löpande, tveka därför inte att skicka in en ansökan till: ansokan@innovatrek.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fotvård - Sofia Vårdcentral". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
116 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Sofia vårdcentral Jobbnummer
9793137