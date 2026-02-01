Medicinsk Fotterapeut - deltid
2026-02-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Advanced Clinic Sverige AB i Göteborg
Vi söker efter ytterligare en kollega som kan komplettera och täcka upp för våra medicinska fotvårdsbehandlingar då vi just nu har mer förfrågningar än vi hinner med.
På Advanced Clinic finner du ett brett utbud av behandlingar och kliniken har funnits sedan 2010 och består av ett härligt och passionerat team på 6 personer som hudterapeuter, leg. sjuksköterska/injektionssköterska, PMU-artist, medicinsk fotterapeut/undersköterska.
Tjänsten är på deltid och passar dig som vill komplettera med annat jobb eller studier. Arbetsttid är såväl dagtid, kvällstid och enstaka lördagar och planeras i samråd med dig och vår befintliga fotterapeut, så att det blir en passande lösning för alla parter.
Du som söker bör ha lika stor passion för fotvårdsterapi som helheten och avkoppling, då våra medicinska fotbehandlingar är mycket populära tack vare att vi jobba fram en behandlingsmetod som balanserar båda delarna.
Intervjuer sker löpande och anställning startar så snart vi hittat rätt kandidat för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: josefine@advancedclinic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk "Fotterapeut - deltid"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Advanced Clinic Sverige AB
(org.nr 556822-7713), https://advancedclinic.se/
Skanstorget 6 (visa karta
)
411 22 GÖTEBORG Kontakt
Klinikchef, Leg. Sjuksköterska
Josefine Runesson josefine@advancedclinic.se Jobbnummer
9715978