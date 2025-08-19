Mediasäljare B2B
2025-08-19
Mediasäljare - B2B Media
Är du en driven säljare som vill arbeta med affärer i en spännande bransch och samtidigt bidra till att skapa värde för både läsare och annonsörer? Vi söker nu en framåtlutad mediasäljare som vill ta nästa steg i karriären och vara med och utveckla vår affär.
Om rollen
Som mediasäljare ansvarar du för försäljning av annonsering i våra olika kanaler - print, webb och nyhetsbrev - till både befintliga och nya kunder. Rollen är bred och ger dig möjlighet att arbeta både relationsbyggande och med aktiv nykundsbearbetning.
Cirka 30 % av arbetet riktas mot befintliga kunder.
Cirka 70 % av arbetet är nykundsbearbetning.
Du kommer att:
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Identifiera och kontakta nya prospekt.
Paketera och presentera effektiva marknadsföringslösningar.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål med möjlighet till hög provision.
Vi söker dig som
Har stark drivkraft och gillar att skapa resultat genom eget arbete.
Har ett tävlingsinriktat mindset och trivs med att jaga nya affärer.
Är relationsbyggande, kommunikativ och orädd i kontakten med nya människor.
Tror på att dina insatser kan göra skillnad - och tar ansvar för att det händer.
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom media eller B2B (meriterande men inte krav).
Vi erbjuder
En roll i ett etablerat och respekterat mediehus.
Möjlighet att arbeta med flera starka och välbesökta kanaler.
Stöd och kompetensutveckling från erfarna kollegor och chefer.
En kultur som uppmuntrar initiativ, ansvar och framgång.
Detta är en möjlighet för dig som vill bygga din egen framgång inom försäljning och samtidigt arbeta i en bransch med stort engagemang och stark utveckling.
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.
. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
