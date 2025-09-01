Mediasäljare
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Nordiske Medier är en av Skandinaviens största företag inom professionella medier. I nära dialog med det nordiska näringslivet ger Nordiske Medier ut ca 50 B2B-titlar. Nordiske Mediers medieportfölj spänner över bygg- och anläggningssektorn, motorbranschen, nordisk design, detaljhandeln och ett antal andra specifika branscher. Våra kunniga facktidningsjournalister levererar varje dag kvalitetsjournalistik till beslutfattare och professionella inom respektive bransch. Nordiske Mediers journalister producerar både nyheter i ett högt tempo, skriver reportage, porträtt och gör branschanalyser. Alla titlar går på djupet i den bransch de bevakar och fokuserar på att komma nära såväl medelstora som små företag. Nordiske Medier har ca 200 medarbetare i Norden. Huvudkontoret ligger i danska Ålborg med fler kontor Norden och är ett stabilt företag med bra ekonomi.
Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu en Mediasäljare!
Rollen innebär ett stort ansvar och fokus på bearbetning och utveckling av nya kundkontakter.
Rollen
Du kommer att ansvara för att bygga och utveckla kundavtal kopplat till annonsering print och digitalt, advertorials, event, bilagor, nyhetsbrev, eDR, digitalprenumeration mm. Fokus kommer att ligga på bearbetning på nya kundkontakter och utveckling utav dessa.
Rollen innebär att du axlar ett stort ansvar för hela säljprocessen och äger din kundportfölj. Vi tror att du framgångsrikt kan bearbeta din kundportfölj med stark tillväxt mot ökad lönsamhet och hög kundnöjdhet.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har erfarenhet av medieförsäljning med mycket goda resultat, då rollen kommer att kräva framöver att du har full förståelse av traditionell såväl som digital media.
Rollen kräver att du kommer kunna ta ett stort kommersiellt ansvar samt driva egna initiativ på ett professionellt sätt.
Du hjälper till att utforma försäljningsstrategin så att vi kan uppnå de fastställda tillväxtmålen inom området och att du tycker om att exekvera de fastställda planerna.
Du kommer att vara ansvarig för att segmentera, bygga och utveckla din egen portfölj samtidigt som det kommer att finnas befintliga kunder som måste vårdas och utvecklas. Ett jobb som kräver god förståelse för kundens behov för att kunna utforma rätt digitala lösning för kunden. Arbetet görs genom möten, telefonsamtal, event i ambitionen att skapa en personlig relation med kunden.
Kunderna finns i hela Sverige medan vårt kontor finns i Solna.
Finns bra utvecklingsmöjligheter och ansvar för att på sikt agera Key Account Manager.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du har 1-2 års försäljningserfarenhet - gärna med försäljning av medielösningar
Du trivs med att arbeta med både uppsökande och relationsbyggande försäljning
Du har en kommersiell inställning och förståelse för att arbeta med taktisk och strategisk försäljning
Du är nyfiken och har driv och engagemang att arbeta med försäljning
Du arbetar metodiskt och är ihärdig
Du har god inblick i det svenska näringslivet, är trygg i kontakten med Sveriges främsta beslutsfattare
Du har körkortSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Nordiske Medier A / S är ett av Skandinaviens största företag inom specialmedier och publicerar några av Skandinaviens äldsta och mest lästa nischmedia/handelstidningar. Företaget täcker det nordiska näringslivet med konstruktiva, trovärdiga och oberoende nyheter med särskilt fokus på att vara mycket nära de branscher vi har att göra med. Nordiske Medier är en del av Nordjyske Medier, som sedan 250 år är en av nyckelaktörerna i den danska mediebranschen. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se Jobbnummer
9485886