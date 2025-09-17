Mediasäljare - Motor-Magasinet
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-09-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Mediasäljare - Motor-Magasinet
Motor-Magasinet är Sveriges enda fristående nyhetstidning för motorbranschen. Vi bevakar allt från verkstäder och leverantörer av reservdelar till bilindustri och fordonskomponenttillverkare - i print, på webben och via vårt nyhetsbrev som når över 6 500 branschpersoner.
Nu söker vi en driven och framåtlutad mediasäljare som vill vara med och utveckla vår affär och skapa värde för både våra läsare och annonsörer.
Om rollen
Som mediasäljare ansvarar du för att sälja annonsering i våra kanaler - print, webb och nyhetsbrev - till både befintliga och nya kunder.
• Cirka 30 % av ditt arbete riktas mot befintliga kunder.
• Cirka 70 % av ditt arbete är nykundsbearbetning.
Du kommer att:
• Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer.
• Identifiera och kontakta nya prospekt inom motorbranschen.
• Paketera och presentera effektiva marknadsföringslösningar.
• Arbeta mot tydliga försäljningsmål med möjlighet till hög provision.
Vi söker dig som:
• Har stark drivkraft och gillar att skapa resultat genom eget arbete.
• Har ett tävlingsinriktat mindset och trivs med att jaga nya affärer.
• Är relationsbyggande, kommunikativ och orädd i kontakten med nya människor.
• Tror på att dina insatser kan göra skillnad - och tar ansvar för att det händer.
• Har erfarenhet av försäljning, gärna inom media eller B2B (meriterande men inte krav).
Vi erbjuder:
• En roll i en väletablerad och respekterad branschtidning.
• Möjlighet att arbeta med flera starka mediekanaler.
• Stöd och kompetensutveckling från erfarna kollegor och chefer.
• En kultur som uppmuntrar initiativ, ansvar och framgång.
Bli en del av Motor-Magasinet och hjälp oss fortsätta vara motorbranschens självklara nyhetskälla - samtidigt som du bygger din egen framgång inom försäljning.Publiceringsdatum2025-09-17Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Nordiske Medier A/S är ett av Skandinaviens största företag inom specialmedier och publicerar några av Skandinaviens äldsta och mest lästa nischmedia/handelstidningar. Företaget täcker det nordiska näringslivet med konstruktiva, trovärdiga och oberoende nyheter med särskilt fokus på att vara mycket nära de branscher vi har att göra med. Nordiske Medier är en del av Nordjyske Medier, som sedan 250 år är en av nyckelaktörerna i den danska mediebranschen. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512976