Media Sales
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-09-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Media Sales - med fokus på försäljning inom Nordiske Mediers industriplattformar
Nordiske Medier är en av Skandinaviens största verksamheter inom specialmedia. I tät dialog med det nordiska näringslivet ger vi ut ca 50 B2B-titlar, både digitalt och i print. Vi arrangerar även ett 80-tal branschevent varje år.
Vår medieportfölj spänner över bygg- och anläggningssektorn, motorbranschen, nordisk design, detaljhandeln och flera andra industrispecifika områden. Våra kunniga fackjournalister levererar dagligen kvalitetsjournalistik, nyheter, reportage och analyser som hjälper beslutsfattare och professionella att ligga steget före.
Nordiske Medier har ca 80 medarbetare i Sverige, 100 i Danmark och 10 i Norge. Huvudkontoret ligger i danska Ålborg, och vi har även kontor i Köpenhamn, Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Oslo.
Rollen
Med placeringsort i Stockholm söker vi nu en driven säljare som kan ta en ledande roll i utvecklingen och försäljningen av annonsering, event och digitala lösningar inom våra industriplattformar.
Du kommer att ha ett stort eget ansvar för hela säljprocessen - från prospektering och kundkontakt till affärsavslut och uppföljning. Rollen innebär att:
• Driva och utveckla försäljningen mot både befintliga och nya kunder.
• Skapa långsiktiga relationer och affärsmöjligheter genom att förstå kundernas behov.
• Identifiera trender och möjligheter inom våra branscher.
• Bidra till att utveckla strategier som stärker Nordiske Mediers position på marknaden.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik medieförsäljning, gärna inom både traditionell och digital försäljning.
• Är affärsdriven, resultatorienterad och har en stark förmåga att skapa och utveckla kundrelationer.
• Har erfarenhet av eventförsäljning och digitala annonseringslösningar.
• Är initiativrik, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt.
Meriterande
Universitets- eller högskoleexamen inom relevant område, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Vi erbjuder
En bred och ansvarsfull roll i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av ett engagerat team där kreativitet, affärsnytta och långsiktighet är centrala drivkrafter. Hos oss får du möjlighet att påverka och bidra till företagets fortsatta framgång. Vi erbjuder ett attraktivt ersättningspaket och en arbetsmiljö med högt tempo och mycket energi.Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Stockholm. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Nordiske Medier A/S är ett av Skandinaviens största företag inom specialmedier och publicerar några av Skandinaviens äldsta och mest lästa nischmedia/handelstidningar. Företaget täcker det nordiska näringslivet med konstruktiva, trovärdiga och oberoende nyheter med särskilt fokus på att vara mycket nära de branscher vi har att göra med. Nordiske Medier är en del av Nordjyske Medier, som sedan 250 år är en av nyckelaktörerna i den danska mediebranschen. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512957