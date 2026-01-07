medarbetare till 10ans kiosk

Moradi Sverige AB / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-01-07


10ans kiosk i Nyköping söker dig som vill vara med och skapa stadens mest levande mötesplats!
Vi erbjuder ett jobb där du får kombinera service, försäljning och energi i en miljö som alltid är full av liv.

Dina arbetsuppgifter
• Ta hand om kunder med ett leende och snabb service
• Hantera försäljning av snacks, dryck och dagligvaror
• Sköta enklare tillredning av kaffe och varma rätter
• Hålla kiosken ren, organiserad och välfylld
• Bidra till den positiva stämningen som gör 10ans till stadens epicenter

Vi söker dig som:
• Är social, energisk och gillar att möta människor
• Har känsla för ordning och kan ta ansvar
• Är flexibel och trivs i ett högt tempo
• Tidigare erfarenhet av service eller butik är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
• En arbetsplats med puls och gemenskap
• Möjlighet att växa med verksamheten
• Schyssta villkor och ett team som alltid stöttar varandra

Bli en del av 10ans kiosk - där varje kundmöte blir en story värd att minnas!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Mejl eller sms
E-post: Bokningardjsali@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10ans kiosk".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Moradi Sverige AB (org.nr 559550-5370)
Östra Storgatan 10 (visa karta)
611 34  NYKÖPING

Kontakt
Vd
Sali Moradi
Bokningardjsali@gmail.com
0736970906

Jobbnummer
9672595

