medarbetare till 10ans kiosk
Moradi Sverige AB / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-01-07
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
10ans kiosk i Nyköping söker dig som vill vara med och skapa stadens mest levande mötesplats!
Vi erbjuder ett jobb där du får kombinera service, försäljning och energi i en miljö som alltid är full av liv.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
• Ta hand om kunder med ett leende och snabb service
• Hantera försäljning av snacks, dryck och dagligvaror
• Sköta enklare tillredning av kaffe och varma rätter
• Hålla kiosken ren, organiserad och välfylld
• Bidra till den positiva stämningen som gör 10ans till stadens epicenter
Vi söker dig som:
• Är social, energisk och gillar att möta människor
• Har känsla för ordning och kan ta ansvar
• Är flexibel och trivs i ett högt tempo
• Tidigare erfarenhet av service eller butik är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• En arbetsplats med puls och gemenskap
• Möjlighet att växa med verksamheten
• Schyssta villkor och ett team som alltid stöttar varandra
Bli en del av 10ans kiosk - där varje kundmöte blir en story värd att minnas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Mejl eller sms
E-post: Bokningardjsali@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10ans kiosk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Moradi Sverige AB
(org.nr 559550-5370)
Östra Storgatan 10
)
611 34 NYKÖPING Kontakt
Vd
Sali Moradi Bokningardjsali@gmail.com 0736970906 Jobbnummer
