Medarbetare restaurang/takeaway
IN Asian Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungälv Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungälv
2026-08-05
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IN Asian Food AB i Kungälv
Hej, vi söker en medarbetare som vill jobba med oss i vår lilla restaurang/takeaway. Har du kunskap, erfarenhet och sinne för restaurangbranschen så är det en fördel. Arbetet innebär diverse uppgifter såsom matberedning, kassa, inköp m.m. Rätt person med teamkänsla är viktigt för oss och det finns bra framtida möjligheter gällande anställningsform. Körkort är ett stort plus.
Mvh IN Asian Food AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Mejl
E-post: Inasf79.ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare IN Asian Food AB
(org.nr 559359-4509)
Västerhöjdsvägen 62 (visa karta
)
442 70 KÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023558