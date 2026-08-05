Medarbetare restaurang/takeaway

IN Asian Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungälv
2026-08-05


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Hej, vi söker en medarbetare som vill jobba med oss i vår lilla restaurang/takeaway. Har du kunskap, erfarenhet och sinne för restaurangbranschen så är det en fördel. Arbetet innebär diverse uppgifter såsom matberedning, kassa, inköp m.m. Rätt person med teamkänsla är viktigt för oss och det finns bra framtida möjligheter gällande anställningsform. Körkort är ett stort plus.
Mvh IN Asian Food AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Mejl
E-post: Inasf79.ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
IN Asian Food AB (org.nr 559359-4509)
Västerhöjdsvägen 62 (visa karta)
442 70  KÄRNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10023558

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