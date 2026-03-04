Medarbetare inom kläckeriproduktion
Vi söker dig som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för god djur- och livsmedelsproduktion.Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
SweHatch AB är ett företag som producerar och levererar dagsgamla kycklingar i Sverige. Tillhör koncernen Scandi Standard som bland annat har varumärkena Kronfågel i Sverige och Danpo i Danmark.
Koncernen finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland.
SweHatch består av både djurproduktion, där de tar fram kläckägg, samt två kläckerier där det kläcks fram kycklingar.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du inom vår kläckeriproduktion där dina huvuduppgifter är att:
• Hantera ägg, kläckning och kycklingar samt förflyttning av dessa
• Utföra och säkerställa att vi upprätthåller en god kvalité med renhållning av våra maskiner och utrustning
• Dokumentera och rapportera eventuella avvikelser och förbättringar gällande till exempel djurhälsa, arbetsmiljö och maskiner för att vi ska förbättra vår verksamhet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du är en drivande och ansvarsfull person som tryggt tar egna initiativ. Du motiveras av att arbeta självständigt och kan anpassa ditt arbetstempo efter behov.
Det är avgörande att du är noggrann, kommunikativ och strävar efter att förstå hela produktionsprocessen för att säkerställa hög säkerhet. Arbetet utförs i varma och fuktiga lokaler, det är därför viktigt att du klarar av att arbeta i sådan miljö.
Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla säker och god djurhållning. Det är ett krav att våra djur hanteras på ett bra sätt, och att du inte äger eller hanterar fjäderfä eller reptiler på grund av smittorisk.
För att kunna utföra dina dagliga arbetsuppgifter under säkra förhållanden behöver du behärska svenska i tal och skrift.
Då kollektivtrafiken inte passar med arbetstiderna krävs körkort och tillgång till bil.
Information och kontakt
Start omgående.
Arbetstiderna är förlagda dagtid under 5 av 7 dagar i veckan både vardagar, helger samt röda dagar.
Anställningen inleds som en visstidsanställning hos Wikan Personal med möjlighet att övergå i anställning hos Swehatch.
Välkommen att skicka din ansökan redan idag redan idag då vi tillämpar löpande urval.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, kontakta Rebecka Persson på 0417-77 99 84.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
