Medarbetare butikskök

Storbutiken i Lindhagen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-15


Medarbetare till vårt butikskök



Om vårt kök:

Till våren kommer vi att öppna ICAnders i butiken och vi söker nu en kock för att stärka upp vårt team i köket. I vårt kök arbetar ca 6 medarbetare varav 2 säljledare med helhetsansvar. Vi lagar allt ifrån lunchmatlådor och catering till olika röror & såser. Vi lagar i dagsläget ca 1300 matlådor per vecka. Köket har stort samarbete med delikatessen och vi hjälps ofta åt mellan avdelningarna.

Om rollen:
Du blir en del av vårt härliga gäng i vårt butikskök. Du kommer att arbeta i köket och vara delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter på avdelningen. Det kan handla om att ta emot beställningar, producera mat, förbereda röror och såser. Du arbetar efter färdiga recept, kalkyler, innehållsförteckningar och etablerade rutiner.





Vi söker dig som:

Har arbetat i restaurangkök eller storkök tidigare
Älskar att möta kunder och ge personlig service
Är en lagspelare som trivs i ett högt tempo
Är noggrann och gillar ordning och reda
Har ett genuint intresse för mat och goda råvaror
Bidrar med en positiv inställning och sprider energi i teamet



Om oss:
ICA Maxi Lindhagen är Stockholms enda stormarknad innanför tullarna. Vi är 140 medarbetare - varav 15 i deli/fisk & kök. - som tillsammans skapar bästa möjliga kundupplevelse. Hos oss är värderingar som ärlighet, ansvar och utveckling viktiga



Vi erbjuder:

Friskvårdsbidrag och personalmat
Trygg arbetsmiljö och butikens bästa kollegor
Personalrabatt och goda utvecklingsmöjligheter



Välkommen till en arbetsplats där service, samarbete och matglädje står i centrum!



Vi tillämpar drogtester vid nyanställning samt tar belastningsregister på alla nya medarbetare.



Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Heltid 38,25h/vecka. Tillsvidare med en inledande provanställning på 6 månader

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Storbutiken i Lindhagen AB (org.nr 556744-0077)

Arbetsplats
ICA Maxi Lindhagen

Jobbnummer
9557546

