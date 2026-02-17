Mechanical Integrity Engineer - Turbinutveckling
2026-02-17
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Mechanical Integrity Engineer - Turbinutveckling på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en Mechanical Integrity Engineer till ett konsultuppdrag hos vår kund inom energisektorn. Uppdraget är placerat i Finspång och innebär att du blir en del av ett team som arbetar med mekanisk integritet kopplat till turbinutveckling. Här får du möjlighet att bidra i tekniskt avancerade utvecklingsprojekt med fokus på livslängdsbedömning av kritiska komponenter.
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader med ambition att kandidaten därefter erbjuds anställning hos kunden.
Om uppdraget Som Mechanical Integrity Engineer kommer du att arbeta med att säkerställa hållfasthet och livslängd för turbinkomponenter inom pågående utvecklingsprojekt. Du blir en viktig del av det mekaniska integritetsteamet och arbetar nära andra tekniska discipliner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra spännings- och livslängdsanalyser med hjälp av finita elementmetoder (FEA) och andra numeriska modeller Genomföra strukturanalyser och bedömningar av komponenters livslängdsbeteende Samverka med tvärfunktionella team för att samla in nödvändig data till beräkningar och analyser Bidra till metodutveckling och kvalitetssäkring inom området mekanisk integritet Rollen passar dig med cirka 2-5 års erfarenhet inom strukturanalys som vill utvecklas vidare i en tekniskt avancerad miljö.
Krav -Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller närliggande område -2-5 års erfarenhet av strukturanalys -God förståelse för bakomliggande teorier och metoder inom hållfasthetslära och analys -Erfarenhet av finita elementanalyser (FEA) -Praktisk erfarenhet av verktyg såsom ABAQUS, HyperWorks och NASGRO -Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift -God samarbetsförmåga samt vilja att lära och utvecklas
Övrig information Arbetsmodell: Hybrid - huvudsakligen på plats med möjlighet till visst distansarbete Uppdragsperiod: 12 månader
Överrekrytering: Avsikten är anställning hos kund efter ett år Möjlighet till förlängning: Enligt överenskommelse Detta är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd som konsult och arbetar hos vår kund.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
