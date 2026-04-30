MDS Engineer / Multi Drive Systems Specialist
Cubane Solutions AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cubane Solutions AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Gävle
, Växjö
eller i hela Sverige
Översikt
Till kunden, söker vi en driven och tekniskt skicklig MDS ingenjör som vill arbeta med Multi Drive Systems inom pågående orderprojekt.
Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där du kombinerar teknisk problemlösning, praktiskt arbete och nära samarbete med både verkstad och site.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med Multi Drive Systems (MDS) i pågående orderprojekt, från förberedelser till genomförande.
Använda Starter som primärt verktyg för konfigurering, felsökning och verifiering av system.
Aktivt supportera verkstadsprov, inklusive testkörningar, felsökning och kvalitetssäkring av drivsystem.
Bidra med sitesupport vid installation, driftsättning och uppstart av utrustning hos kund.
Samarbeta med interna team såsom konstruktion, projektledning och service för att säkerställa leverans i tid och med hög kvalitet.
Dokumentera utfört arbete och bidra till förbättringar av processer och rutiner.Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av driftsättning, gärna inom industriella drivsystem eller liknande tekniska miljöer.
Turbinerfarenhet är starkt meriterande.
God förståelse för elektriska drivsystem, styrsystem och industriell automation.
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar, scheman och dokumentation.
Erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö och/eller ute på site.
God problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Självständig och ansvarstagande med förmåga att driva arbete framåt.
Kommunikativ och samarbetsorienterad.
Trivs i en roll där teori möter praktik.
Flexibel och lösningsorienterad, även under tidspress.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: careers@cubane.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Multi Drive Systems Specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubane Solutions AB
(org.nr 556970-3597) Arbetsplats
Nörrköping/Finspang Jobbnummer
9884798