MC-Säljare
Beviks Motorcyklar AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-08-05
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Beviks Motorcyklar är auktoriserad återförsäljare för BMW, Ducati och Kawasaki. Vi har funnits i Linköping sedan 1948 och är ett fullserviceföretag med MC/ATV-försäljning, reservdelar, tillbehör och verkstad.
Som säljare hos oss så kommer du att jobba med både fordons och tillbehörsförsäljning.
Vi söker dig som är driven, tar egna initiativ till affärer och som har kundens behov i fokus.
Du ska som säljare vara förtroendeingivande, disciplinerad, ordningsam och social. Du ska har ett stort intresse för motorcyklar och passion för försäljning. Du behöver ha god datorvana och vara flytande i både engelska och svenska. Erfarenhet av försäljning är meriterande. A/B körkort är ett krav.
Tjänsten avser heltid men 6 månaders provanställning tillämpas.
Vi hanterar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan och CV till: stefan@beviks.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Mail
E-post: stefan@beviks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MC-Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beviks Motorcyklar AB
(org.nr 556279-0740)
Låskolvsgatan (visa karta
)
581 05 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022296