Maxi söker skiftledare till kassan
Kronhallen Butik AB / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2026-03-06
Tycker du om att träffa människor och ge kunder service i världsklass? Kul! Vi söker dig som vill arbeta i vår fina butik!
Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare.
Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ödmjuk, driven och inspirerande. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserade av att jobba tillsammans med oss?
Vi har just nu en tillsvidaretjänst ledig som skiftledare till kassan på ca 80%
Vi söker dig som:
Är nyfiken och öppen och gillar att träffa nya människor
Strävar efter att alltid ge det lilla extra i mötet med kunder
Intresse och kunskap om mat och sortiment i butik
Trivs med att arbeta i en fartfylld miljö, är noggrann och har god samarbetsförmåga
Är kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
Du ska ha tidigare erfarenhet av kassaarbete. Meriterande med tidigare erfarenhet av ledarskap. Du ska vara ansvarstagande och vilja ta nästa steg i din utveckling.
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556782-6366)
691 34 KARLSKOGA (ÖREBRO) Arbetsplats
ICA Maxi Karlskoga Jobbnummer
9781808