Sommarjobb Kundvärd/internlogistik | Manpower | Stockholm
Manpower Aktiebolag / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Är du noggrann, serviceinriktad och trivs i ett aktivt arbete där du får röra på dig mycket under dagen? Vi på Manpower söker nu en kundvärd för ett sommarjobb hos en av våra kunder i Stockholm. Uppdraget passar dig som vill ha ett praktiskt arbete med ansvar och högt tempo - och som kan börja omgående. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm, Lindhagen
Start: Omgående
Uppdragslängd: Till slutet av augusti 2026
Övrig information: Heltid, arbetstid måndag-fredag kl. 08:00-16:30. Arbetet sker på plats hos kund.
Om jobbet som kundvärd
Som kundvärd hos oss på Manpower, ute hos vår kund, får du en viktig roll i den dagliga logistiken. Arbetet innebär att du hanterar och distribuerar paket och post inom verksamheten. Du kommer att arbeta med en vagn och förflytta dig mellan olika delar av arbetsplatsen, vilket innebär att du går mycket under dagen.
Arbetet innefattar både leveranser och hantering av olika typer av försändelser, inklusive kyl- och fryspaket. Det kräver noggrannhet och struktur för att säkerställa att allt hamnar rätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Köra ut paket inom verksamheten
Hantera och distribuera kyl- och fryspaket
Skicka paket
Dela ut internpost
Köra ut torris (dry ice)
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett fysiskt aktivt arbete. Du har en god arbetsmoral och tar ansvar för att uppgifter blir rätt utförda.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är noggrann och strukturerad
Har god fysisk förmåga (du går cirka 20 000 steg per dag)
Klarar av att hantera lyft upp till cirka 20 kg
Trivs i ett högt tempo och med repetitiva arbetsuppgifter
Kan börja arbeta omgående
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e‐post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9964758