Teamleader Assembly Controls
Berg Propulsion Production AB / Grovarbetarjobb / Öckerö Visa alla grovarbetarjobb i Öckerö
2026-06-15
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, Göteborg
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Team Leader Assembly – Controls
Ta nästa steg – kombinera teknik, ansvar och ledarskap
Vill du ha en roll där du får använda din tekniska kompetens samtidigt som du vägleder och stöttar teamet i det dagliga arbetet? Vi söker dig som trivs i produktion, har ett öga för detaljer och en naturlig förmåga att skapa struktur och tydlighet i ett team.
Som Team Leader hos oss är du en nyckelperson i verksamheten – du planerar, prioriterar och följer upp arbetet, med ett starkt fokus på kvalitet i varje steg. Du säkerställer att inget faller mellan stolarna och att teamet har rätt förutsättningar att leverera – varje dag.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Berg Propulsion är en global aktör inom marina framdrivningssystem och energioptimering för fartyg. Vi utvecklar och levererar avancerade tekniska lösningar med högt fokus på kvalitet, hållbarhet och innovation.
Hos oss kombineras teknisk spetskompetens med ett nära samarbete mellan avdelningar, där vi tillsammans driver utveckling och ständiga förbättringar. Vi värdesätter ansvarstagande, noggrannhet och viljan att ta ägandeskap för både process och resultat.Utbildningsbakgrund
Gymnasial utbildning inom el, automation eller motsvarande
Kunskap
God elkunskap och vana att läsa tekniska ritningar
God datorvana
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: ERP-system och/eller marin erfarenhetErfarenheter
Erfarenhet av montering inom teknisk produktion
Erfarenhet av att leda eller fördela arbete i team
Meriterande med arbete inom kvalitet, avvikelser eller materialhantering
Kompetens
Vi söker dig som:
Leder genom tydlighet, struktur och närvaro i vardagen
Har ett starkt detaljfokus och arbetar metodiskt för att säkerställa hög kvalitet
Tar ägandeskap för teamets leverans och följer upp att arbetet håller rätt standard
Är kommunikativ och trygg i att hantera olika typer av människor
Har god förmåga att planera, prioritera och skapa ordning
Är lösningsorienterad och tar ansvar för helheten
Arbetar självständigt och driver arbetet framåt
Bidrar med en positiv, ödmjuk och samarbetsinriktad inställning
Utvecklingspotential / Intresse
Du vill utvecklas inom ledarskap och produktion
Du drivs av att förbättra arbetssätt och processer
Du har ett starkt engagemang för kvalitet och leverans
Övriga krav / förutsättningar
Rollen innebär arbetsledning utan personalansvar
Du arbetar operativt i produktionen
Du stöttar närmsta chef i planering och uppföljning
Du hanterar avvikelser, materialflöden och viss kundkontakt
Varför välja oss?
Hos oss får du:
En varierad roll med både teknik och ledarskap
Möjlighet att bidra till och vidareutveckla arbetssätt tillsammans med teamet
Ett team där ansvar, kvalitet och samarbete står i fokus
En arbetsplats där din insats syns och gör skillnad
Rekryteringsprocess
Annonsen kommer att vara publicerad under semesterperioden, vilket innebär att återkoppling och hantering av ansökningar kan ta något längre tid än normalt. Urvals- och intervjuprocessen kommer därför att genomföras löpande men med högre aktivitet efter sommaren när verksamheten är tillbaka i ordinarie bemanning.Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Vid övriga frågor kontakta:
Louise Tenggren 📞 +46 72 528 3984 ✉ louise.tenggren@bergpropulsion.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7561483-2054148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berg Propulsion Production AB
(org.nr 556568-3058), https://bergpropulsion.teamtailor.com
Tärnvägen 15 (visa karta
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475 40 HÖNÖ Arbetsplats
Berg Propulsion AB Jobbnummer
9964753