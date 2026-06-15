Teamleader Assembly Controls

Berg Propulsion Production AB / Grovarbetarjobb / Öckerö
2026-06-15


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Team Leader Assembly – Controls
Ta nästa steg – kombinera teknik, ansvar och ledarskap
Vill du ha en roll där du får använda din tekniska kompetens samtidigt som du vägleder och stöttar teamet i det dagliga arbetet? Vi söker dig som trivs i produktion, har ett öga för detaljer och en naturlig förmåga att skapa struktur och tydlighet i ett team.
Som Team Leader hos oss är du en nyckelperson i verksamheten – du planerar, prioriterar och följer upp arbetet, med ett starkt fokus på kvalitet i varje steg. Du säkerställer att inget faller mellan stolarna och att teamet har rätt förutsättningar att leverera – varje dag.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Om företaget
Berg Propulsion är en global aktör inom marina framdrivningssystem och energioptimering för fartyg. Vi utvecklar och levererar avancerade tekniska lösningar med högt fokus på kvalitet, hållbarhet och innovation.
Hos oss kombineras teknisk spetskompetens med ett nära samarbete mellan avdelningar, där vi tillsammans driver utveckling och ständiga förbättringar. Vi värdesätter ansvarstagande, noggrannhet och viljan att ta ägandeskap för både process och resultat.

Utbildningsbakgrund
Gymnasial utbildning inom el, automation eller motsvarande

Kunskap
God elkunskap och vana att läsa tekniska ritningar

God datorvana

Svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande: ERP-system och/eller marin erfarenhet

Erfarenheter
Erfarenhet av montering inom teknisk produktion

Erfarenhet av att leda eller fördela arbete i team

Meriterande med arbete inom kvalitet, avvikelser eller materialhantering

Kompetens
Vi söker dig som:

Leder genom tydlighet, struktur och närvaro i vardagen

Har ett starkt detaljfokus och arbetar metodiskt för att säkerställa hög kvalitet

Tar ägandeskap för teamets leverans och följer upp att arbetet håller rätt standard

Är kommunikativ och trygg i att hantera olika typer av människor

Har god förmåga att planera, prioritera och skapa ordning

Är lösningsorienterad och tar ansvar för helheten

Arbetar självständigt och driver arbetet framåt

Bidrar med en positiv, ödmjuk och samarbetsinriktad inställning

Utvecklingspotential / Intresse
Du vill utvecklas inom ledarskap och produktion

Du drivs av att förbättra arbetssätt och processer

Du har ett starkt engagemang för kvalitet och leverans

Övriga krav / förutsättningar
Rollen innebär arbetsledning utan personalansvar

Du arbetar operativt i produktionen

Du stöttar närmsta chef i planering och uppföljning

Du hanterar avvikelser, materialflöden och viss kundkontakt

Varför välja oss?
Hos oss får du:

En varierad roll med både teknik och ledarskap

Möjlighet att bidra till och vidareutveckla arbetssätt tillsammans med teamet

Ett team där ansvar, kvalitet och samarbete står i fokus

En arbetsplats där din insats syns och gör skillnad

Rekryteringsprocess
Annonsen kommer att vara publicerad under semesterperioden, vilket innebär att återkoppling och hantering av ansökningar kan ta något längre tid än normalt. Urvals- och intervjuprocessen kommer därför att genomföras löpande men med högre aktivitet efter sommaren när verksamheten är tillbaka i ordinarie bemanning.

Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Vid övriga frågor kontakta:
Louise Tenggren 📞 +46 72 528 3984 ✉ louise.tenggren@bergpropulsion.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7561483-2054148".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berg Propulsion Production AB (org.nr 556568-3058), https://bergpropulsion.teamtailor.com
Tärnvägen 15 (visa karta)
475 40  HÖNÖ

Arbetsplats
Berg Propulsion AB

Jobbnummer
9964753

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