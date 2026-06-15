Sodexo söker händig receptionist
Sodexo AB / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2026-06-15
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När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Vi söker dig med energi och vilja att lära!
Är du en positiv och serviceinriktad person som trivs i en roll där ingen dag är den andra lik? Gillar du att vara spindeln i nätet och samtidigt ta ansvar för praktiska uppgifter i verksamheten? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Som Receptionist med vaktmästaransvar blir du vårt ansikte utåt och en viktig del av den dagliga driften. Du möter besökare, hanterar inkommande ärenden och skapar en välkomnande miljö. I rollen ingår också enklare vaktmästaruppgifter – perfekt för dig som tycker om att fixa, lösa problem och hålla saker rullande.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Reception
Ta emot och välkomna besökare och leverantörer
Hantera telefonväxel och inkommande mejl
Administrativa uppgifter och service till kollegor
Post- och paketadministration
Vaktmästeri
Enklare reparationer och underhåll
Beställningar och påfyllning av material
Praktiskt stöd vid möten och interna event
Dagliga ronder och uppföljning av lokaler och utemiljöKravprofil för detta jobb
Erfarenhet av serviceyrke, exempelvis reception, kundtjänst eller liknande
Goda IT‐kunskaper och vana att arbeta i administrativa system
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska & engelska (både i tal och skrift)
God fysisk förmåga för att kunna utföra enklare praktiska och tekniska uppgifter
Strukturerad och ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsskötsel eller praktiska arbetsuppgifter
B‐körkortDina personliga egenskaper
Driven och positiv – du tar initiativ och bidrar till en god stämning
Serviceinriktad – du trivs med att möta och hjälpa människor
Lärvillig och nyfiken – du vågar testa nytt och utvecklas i rollen
Prestigelös och flexibel – du hjälper där det behövs
Lösningsorienterad – du ser möjligheter istället för hinder
Vi erbjuder dig
En varierad och aktiv tjänst där du verkligen gör skillnad
En arbetsplats med trevliga kollegor och positiv atmosfär
Möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens
Ett arbete med stor frihet under ansvar
Ett företags medarbetare är dess värdefullaste resurser. Den tid vi lägger ned på våra medarbetare är väl investerad tid; att upptäcka medarbetarnas verkliga potential; att hjälpa dem att utveckla sina talanger; att hjälpa dem bli bättre än de själva trodde var möjligt.
På Sodexo tror vi på utbildning och utveckling av våra medarbetare.
Som anställd på Sodexo har du förmåner såsom rabatter och erbjudanden, friskvårdsbidrag och volontärarbete på betald arbetstid.
Anställningsform och arbetstider:
Tjänsten är heltid, 40 timmar per vecka.
Arbetstiden är schemalagd måndag-fredag.
Sista ansökningsdag är 2026-04-30.
Ansökan kan endast göra via vårt ansökningsverktyg ReachMee.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Har du frågor tjänsten är du välkommen att kontakta Mats Johansson, mats.g.johansson@sodexo.com
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
751 84 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9964759