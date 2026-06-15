Personlig assistent till ett längre vikariat
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-15
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Personlig assistent sökes i Umeå!
Vill du arbeta i en trygg och lugn miljö där varje insats gör verklig skillnad? Som personlig assistent hos oss får du ett meningsfullt arbete med varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete i en mindre arbetsgrupp.
Vi söker nu personliga assistenter som vill arbeta vid behov hos en kvinna i Umeå. För rätt person finns möjlighet att längre fram övergå till ett längre vikariat på cirka 69 %.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Vi är ett familjärt assistansbolag med över 26 års erfarenhet av att skapa trygg och kvalitativ personlig assistans. Hos oss står nära samarbete, god kommunikation och trivsel i fokus – både för våra kunder och våra medarbetare. Du får stöd nära till hands och blir en viktig del av ett team som värnar omtanke, kontinuitet och kvalitet.Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet i vardagen. Du blir en del av en mindre arbetsgrupp där samarbete, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt är viktiga delar av arbetet.
Arbetet är förlagt till dag- och kvällspass på både vardagar och helger. Tjänsten består huvudsakligen av kvällspass. Det ingår även beredskap under vissa tider på eftermiddagar och nätter.
På grund av beredskapen är det en fördel om du har tillgång till egen bil eller bor i närheten.Företaget
Kunden är en kvinna i 80-årsåldern som lever med MS och använder rullstol. Hon behöver stöd i vardagen med bland annat personlig omvårdnad, hygien, hushållssysslor och ledvård.
Hon blir lätt trött och är känslig för höga ljud, vilket gör att det är viktigt att du har ett lugnt och lyhört arbetssätt. Samtidigt är hon aktiv och uppskattar att komma iväg på olika ärenden och aktiviteter, där du som assistent följer med och ger det stöd som behövs.
Vem vi söker
Vi söker dig som är:
• Lugn, positiv och tålmodig
• Ordningsam och ansvarsfull
• Trygg med att ta egna initiativ i samråd med kunden
• Bekväm med matlagning, inklusive hantering av fläsk och andra köttprodukter
Du behöver kunna kommunicera väl på svenska.
Erfarenhet inom vård och omsorg eller erfarenhet av att arbeta med personer som har MS är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform och omfattning
Anställningen inleds som timanställning vid behov, med goda möjligheter till arbete redan från start då behovet av vikarier är stort. Från och med hösten finns möjlighet att övergå till ett längre vikariat på cirka 69 %, med planerad varaktighet på minst ett år.Övrig information
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och ha rätt att arbeta i Sverige.
Mobilt BankID är meriterande då det används för signering av avtal och tidrapportering.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras i samband med anställning.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909395-2054176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838), https://assisteraskandinavienab.teamtailor.com
Måttgränd 74 (visa karta
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906 24 UMEÅ Arbetsplats
Assistera Skandinavien AB Jobbnummer
9964761