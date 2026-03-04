MAX Västervik söker driftledare
Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vi vet att vägen dit går genom engagerade ledare, starka team, grym service och riktigt goda burgare.
Nu söker vi dig som vill ta första steget i din ledarkarriär och vara med och skapa serviceupplevelser i världsklass vid varje besök.
Som driftledare på MAX är du en nyckelperson i restaurangens dagliga arbete. Du leder teamet på plats, ser till att våra gäster får bästa möjliga bemötande och att restaurangen alltid levererar på högsta nivå både när det gäller kvalitet, tempo och service. Du har överblick över hela verksamheten: från kök och kassa till servering och uteservering. Tillsammans med dina kollegor skapar du en arbetsplats där arbetsglädje, gemenskap och utveckling står i centrum.
Vi söker dig som är serviceinriktad, trivs i ett högt tempo och har en naturlig förmåga att inspirera andra. Du är en förebild som leder genom att vara närvarande, engagerad och lösningsorienterad. Du tycker om att se dina kollegor växa och utvecklas, och du förstår vikten av att alltid sätta gästen i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet
- Säkerställa att gästerna får en serviceupplevelse i världsklass
- Planera, bemanna och utbilda inom restaurangens alla områden
- Ha överblick över kök, kassa, matsal och yttre miljö
- Bidra till att restaurangen är ren, fräsch och välkomnande
- Arbeta aktivt med våra värderingar: Mod, Passion och Gemenskap
Vad erbjuder vi?
- Ett fartfyllt och utvecklande jobb där du får ta ansvar och växa som ledare
- Interna utbildningar och möjlighet att ansöka till vårt utbildningsprogram för blivande restaurangchefer
- Varierande arbetstider - dagar, kvällar, nätter och helger
- Lön och villkor enligt kollektivavtal samt chefstillägg
- En arbetsplats där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter - oavsett vem du är
