MAX i Ronneby söker biträdande restaurangchef
Max Burgers AB / Kockjobb / Ronneby Visa alla kockjobb i Ronneby
2025-11-18
Vill du göra karriär inom snabbmatsbranschen och få en av marknadens bästa ledarskapsutbildningar?
Som biträdande restaurangchef är du restaurangchefens högra hand och ansvarig för restaurangens drift när restaurangchefen inte är närvarande.
Det här är ett första steg för dig som vill driva en egen restaurang en dag. Du bräddar och fördjupar dina ledarkunskaper, och lär dig restaurangchefens alla arbetsuppgifter.
Vem söker vi?
Dig som har dokumenterad erfarenhet av arbetsledarroll och budgetansvar inom restaurang, hotell, handel eller annan liknande personalintensiv bransch. Erfarenhet från snabbmatsbranschen ser vi som en fördel. Du ska vara serviceinriktad och klarar av att behålla helhetsgreppet i ett högt arbetstempo. Du är noggrann, driftig och är bra på att leda och utveckla människor.
Vad erbjuder vi
En ledarroll i ett av Sveriges mest framgångsrika snabbmatsföretag med expansion i Sverige och utomlands. Du jobbar tight ihop med restaurangchefen och driver restaurangen. Du kommer att få lära dig alla arbetsuppgifter en restaurangchef har. Det är dina intressen, ambitioner och resultat som avgör hur långt du avancerar hos oss. Vi erbjuder en tydlig karriärstege med internutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter på Sveriges godaste burgarkedja. MAX utgångspunkt är alla människors lika värde, vi lanserade i våras våra värderingar Mod, Passion och Gemenskap.
Vi har varierande arbetstider, dagar, kvällar, helger. Lön och villkor enligt kollektivavtal.
Praktisk information och nästa steg
Kandidater som går vidare i processen kontaktas löpande och du som går vidare får göra psykometriska tester (personlighets- och logiktest). Vi genomför bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen, då rollen som Biträdande restaurangchef innebär ansvar för både minderåriga medarbetare samt budget och ekonomi.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Max Burgers AB
(org.nr 556188-7562) Arbetsplats
MAX i Ronneby Jobbnummer
9609716