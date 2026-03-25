Mattläggare tåg | Lernia | Västerås

2026-03-25
Vi söker nu mattläggare till vår kund i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta med både nyinstallationer och renoveringsprojekt i tågfordon och andra transportrelaterade miljöer. Uppdraget erbjuder variation, tekniskt utmanande arbetsuppgifter och nära samarbete med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Som mattläggare kommer du att utföra golvarbeten i tågmiljö, vilket kan inkludera förberedelse av underlag, limning, skärning och svetsning av mattmaterial samt efterbearbetning och tätningsarbeten. Du arbetar enligt gällande ritningar och arbetsbeskrivningar, följer säkerhetsrutiner och dokumenterar utfört arbete. Tjänsten innebär arbete i verkstad och/eller i fält beroende på projekt.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och rengöring av underlag inför mattläggning
Skärning och anpassning av mattor och golvmaterial efter ritning
Läggning och limning av mattor, svetsning samt tätning mot kanter och öppningar
Montering av tillhörande profiler och lister
Utföra kontroller och kvalitetssäkring av utfört arbete
Samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper för att säkerställa projektets framdrift
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av mattläggning eller golvläggning, gärna från fordons- eller tågrelaterade projekt. Du är noggrann, har ett gott hantverkskunnande och förmåga att läsa enkla ritningar och arbetsbeskrivningar. Du trivs med praktiskt arbete och att arbeta i team.Kvalifikationer
Erfarenhet av matt- eller golvläggning inklusive svetsning
God förmåga att arbeta noggrant och följa säkerhetsrutiner
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi erbjuder varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din kompetensutveckling och karriärutveckling.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: charlotte.sundell@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7461801-1913452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
