Mättekniker till industriledande företag i Västerås
2025-10-29
För kunds räkning söker Wrknest Engineering en mättekniker som vill ta sig an en viktig roll i att säkerställa materialkvaliteten till produktion i Västerås. Kunden är inne i en expansiv fas med byggandet av en ny fabrik där högre krav ställs på mätprecision och flödesoptimering. Du kommer arbeta nära både produktion och utveckling i en roll som ställer höga krav på noggrannhet, tekniskt kunnande och samarbetsförmåga. Uppdraget är ett bemanningsuppdrag med anställning hos Wrknest Engineering i 6 månader, med god chans till förlängning och på sikt direktanställning hos kunden.
Dina framtida arbetsuppgifter Du blir en viktig del i teamet för Operations Quality och ansvarar för att kvalitetssäkra inkommande material, hantera produktionsavvikelser samt stötta projektutveckling genom avancerade mätningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra kvalitetskontroller på material med hjälp av CMM-maskin och mätarm
Programmera och validera mätutrustning utifrån CAD-modeller och ritningar
Kalibrera mätutrustning och verktyg inom produktion
Stötta produktion, R&D, inköp och kvalitet i utredningar och projekt
Hantera dagliga materialflöden, produktionsproblem och projektrelaterade mätuppdrag
Kommunicera med leverantörer vid avvikelser eller tolkning av mätdata
Vi söker dig som har
Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av arbete med CMM eller liknande mätutrustning
Erfarenhet av mätprogram som Quindos, PC-DMIS eller Calypso
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Förståelse för mekaniska komponenter såsom växellådor och kugghjul
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av CAD-verktyg såsom SolidWorks
Arbete i projektmiljö eller med leverantörskvalitet
Du som lyckas i rollen är analytisk, självgående och lösningsorienterad. Du har förmåga att hantera flera parallella uppgifter och trivs i samarbete med olika funktioner inom företaget. Det är en fördel om du har känsla för mekaniska detaljer och vill bidra till kvalitetsförbättringar i hela produktionskedjan.
Övrig information Start: Början av 2026 Arbetsplats: Västerås Omfattning: Heltid Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest Engineering i 6 månader med chans till förlängning
Om kunden Kunden är ett globalt teknikföretag med verksamhet inom elektrifiering och automation. I Västerås arbetar de med utveckling och produktion av avancerade tekniska lösningar där kvalitet är en central del i varje led. Med en kultur präglad av säkerhet, innovation och samarbete strävar de efter att forma framtidens hållbara industri.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Isabella Nilsson isabella.nilsson@wrknest.se Jobbnummer
9580484