Mättekniker till Gruvplaneringen
Var med och skapa framtidens gruvverksamhet, bli mättekniker i Malmberget! Här får du arbeta med modern teknik i en utvecklande roll under jord, tillsammans med ett engagerat team där din kompetens gör verklig skillnad.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi villförändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill duvara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som mättekniker inom Gruvmätningen i Malmberget får du en varierad och dynamisk roll där du kombinerar praktiskt arbete i fält med analys och databehandling. I din vardag arbetar du bland annat med utsättning inför borrning, inmätningar samt hantering och bearbetning av skanningsdata på kontoret. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom gruvplaneringen och andra funktioner i verksamheten.
Gruvmätningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där nya arbetssätt och tekniker implementeras, vilket ger dig goda möjligheter att vara med och påverka både arbetssätt och framtida lösningar. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och ett öppet klimat där nya idéer välkomnas. Här får du chansen att bidra till förbättringsarbete och utveckling av metoder som är centrala för LKAB:s fortsatta framgång.
Det här har du med dig
Vi söker dig som trivs i team och har en god samarbetsförmåga, samtidigt som du är flexibel i ditt arbetssätt. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet med ett tydligt servicefokus mot verksamheten. Du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och bidrar till framdrift i arbetet. Rollen ställer också krav på att du kan kommunicera tydligt och effektivt, då samarbete och informationsutbyte är en viktig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-05-27Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom mätteknik
Erfarenhet av mätinstrument och programvara inom mätområdet
Erfarenhet av arbete inom gruva
Erfarenhet av arbete som mättekniker
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Gällivare, under jord.
Omfattning: Heltid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Gudrun Bergfors +46 70 616 90 86, gudrun.bergfors@lkab.com
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
983 81 GÄLLIVARE
