Mättekniker sökes
Trescal Sweden AB / Teknikjobb / Eskilstuna
2025-08-28
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Örnsköldsvik
Vi befinner oss i en expansiv period och söker efter en förstärkning till vårt team i Eskilstuna då en av våra medarbetar valt nya utmaningar. Vi utför kalibrering av mätutrustning (inom dimension, temperatur, tryck och moment) i laboratorium miljö till kunder i Sverige och övriga Norden.
Din arbetsuppgift innebär främst att kalibrera mätdon till externa kunder, du kommer ha kundkontakt då verksamheten är mindre. Arbetet är varierande, flexibelt, självständigt och kräver noggrannhet. Du som söker arbetsuppgiften ska vara tålmodig, noggrann, villig att lära, flexibel, datakunskap och har social kompetens. Du kommer att få bra stöd och utbildning av personalen.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom mätteknik/kalibrering.
Vår verksamhet i Eskilstuna är ett ackrediterad laboratorium sedan 1975 inom dimension och temperaturkalibrering och vår historia började inom CE Johansson. Trescal Sweden är numera ett företag som ingår i den internationella koncernen Trescal som finns i World Wide. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: seinfo@trescal.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trescal Sweden AB
(org.nr 556610-1811)
633 46 ESKILSTUNA Jobbnummer
9480447