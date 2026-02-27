Mättekniker
Jobway AB / Teknikjobb / Ludvika Visa alla teknikjobb i Ludvika
2026-02-27
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Ludvika
, Borlänge
, Norberg
, Falun
, Avesta
eller i hela Sverige
Är du en erfaren mättekniker inom anläggningsbranschen som är ute efter nya möjligheter? Är du beredd att axla en ansvarstagande roll inom ett utvecklande företag? Då kan det vara dig vi söker! Precision Mätteknik söker just nu en mättekniker till verksamheten i Ludvika. Ansök här!
För att lyckas i denna roll har du:
Erfarenhet som mättekniker inom bygg- eller anläggningsbranschen
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ansvarstagande och noggrann lagspelare. Utöver detta är du en naturligt driven och serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Precision Mätteknik erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Möjlighet att vara med och påverka din arbetssituation
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Precision Mätteknik med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
/ 070 290 51 16. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Precision Mätteknik:
Vi erbjuder heltäckande tjänster inom mätteknik och utför alla typer av mätuppdrag med geodetiska lösningar. Med modern utrustning och ett starkt fokus på kundkommunikation säkerställer vi alltid bästa möjliga resultat. Vi har över 30 års erfarenhet av mätuppdrag, våran långa erfarenhet är till vår fördel! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer om vad vi kan göra för er. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769052