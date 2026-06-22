Mätningstekniker - Ivacom
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2026-06-22
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MÄTNINGSTEKNIKER – IVACOM (STOCKHOLM, BROMMA)
Ivacom växer och söker nu två erfarna mätningstekniker till vår verksamhet i Stockholm. Vi arbetar inom mark- och anläggningssektorn och levererar moderna och precisa mättjänster till entreprenadprojekt. Du utgår från vårt kontor i Bromma och arbetar på projekt runt om i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
• Utsättning, inmätning och fältarbete i mark- och anläggningsprojekt.
• Datainsamling med totalstation, GNSS och andra digitala mätsystem.
• Beräkningar, mängdberäkningar och framtagning av underlag till projektorganisation och kund.
• Framtagning av relationsunderlag och maskinstyrningsdata i anläggningsprojekt.Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet som mätningstekniker, gärna inom mark och anläggning.
• Relevant eftergymnasial utbildning inom mätningsteknik eller lantmäteri.
• God datorvana och erfarenhet av digitala mätverktyg.
• B‐körkort.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande (men inte krav):
Erfarenhet av drönardata eller laserskanning.
Vana av AMA Anläggning eller mängdreglering.
Goda kunskaper i SBG GEO, Leica‐instrument,Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, självgående, ansvarstagande och trivs i nära samarbete med projektorganisationen. Du är kvalitetsmedveten och trygg i rollen som mätningstekniker.
Vi erbjuder:
• Varierade projekt inom mark och anläggning.
• Arbete med modern mätteknik och utvecklingsmöjligheter.
• En engagerad och växande arbetsplats med god gemenskap.
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt.
Placeringsort:
Stockholm, med utgångspunkt från Ivacoms kontor i Bromma.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till jobb@ivacom.se
Frågor om tjänsten:
Marko Ivanisevic
Telefon: 070 78 88 968 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: jobb@ivacom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ivacom AB
(org.nr 559264-0543)
Ekbacksvägen 28 (visa karta
)
168 69 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ivacom Ab Kontor Kontakt
Marko Ivanisevic marko@ivacom.se 0707888968 Jobbnummer
9973958