Mätkonsult Umeå
2025-12-12
Är du en Mätkonsult som trivs i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt? Som söker möjligheten att arbeta med spännande projekt och som kan vara resbar i perioder när projekten kräver det? Då söker vi dig som vill stärka vårt team i Umeå och bidra med både kompetens och flexibilitet.
Om rollen:
Som Mätkonsult hos Clinton arbetar du i en dynamisk och varierad vardag, där du ansvarar för att planera, utföra och rapportera mättekniska arbeten enligt projektets mål och tidsramar, och säkerställer att leveranser håller hög kvalitet. Arbetet varierar mellan fält och kontorsarbete, från utsättningar och inmätningar till bearbetning av data, skapande av modeller och leverans av tillförlitliga underlag till kund och kollegor.
Vi erbjuder dig:
På Clinton blir du en del av ett av Sveriges ledande Mätkonsultbolag, där du får arbeta i en kultur som präglas av engagemang, utveckling och långsiktighet. Vi erbjuder moderna verktyg, hög teknisk nivå, goda arbetsvillkor och möjligheten att utvecklas både inom din roll och tillsammans med teamet i Norr.
Vi vill vara marknadens bästa arbetsgivare där våra medarbetare alltid är i fokus. Därför satsar vi på både kompetensutveckling, hälsa, säkerhet och en kultur där vi har roligt tillsammans!
Hos oss får du:
• Arbeta i spännande projekt med variation
• Jobba nära kund och kollegor
• En arbetsmiljö där samarbete, ansvar och utveckling står i fokus
• 40 timmar arbetstidsförkortning/år
• 32 utbildningstimmar/år
• Tydlig karriärväg och möjlighet att växa i rollen
• Goda förmåner: Kollektivavtal, privat sjukvårdsförsäkring, rejält friskvårdsbidrag
Och inte minst, ett gäng engagerade kollegor som har kul tillsammans och ses både på konferenser, AW:s och årliga resor.
Vi söker dig:
Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar, vill jobba säkert och trivs i en miljö där det händer mycket. Du har ett intresse för branschen och uppskattar att få följa projekt i alla skeden. Vi tror att du som söker har en mätteknisk utbildning från universitet eller yrkeshögskola och minst 2 års erfarenhet av produktionsmätning.
Du är en organiserad och noggrann person med god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete självständigt. Med ett proaktivt och lösningsorienterat förhållningssätt ser du möjligheter till förbättring och bidrar gärna med idéer som utvecklar både arbetssätt och resultat.
Som person är du serviceinriktad och drivs av att leverera kvalitet och skapa nöjda kunder genom ditt engagemang och bemötande. Du delar gärna med dig av din kunskap, trivs i samarbeten och tycker om att stötta och vägleda kollegor i teamet.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Erfarenhet av mätning i anläggningsprojekt, gärna i flera skeden
• Vara trygg med att ta fram ritningar och rapporter i enlighet med krav och rutiner
• Vara flexibel, stresstålig och lösningsorienterad
• Ha B-körkort
Har du dessutom Trafikverkets behörighetstyp 1 eller 2 är det ett extra plus!
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande!
Om Clinton:
Clinton är ett mättekniskt konsultföretag baserat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå. Vi är idag runt 90 medarbetare och jobbar inom affärsområdena; Infra, Bygg, Kart & Mät, Scan2BIM och Monitorering.
Clintons tjänsteutbud är brett och omfattar till exempel bygg- och anläggningsuppdrag, projekteringsmätning, stomnät, sättningskontroller, laserskanning samt fotogrammetrisk inmätning med drönare. Våra kunder är allt från stora byggbolag och arkitekter till kommuner och privatpersoner. Vi ligger i framkant inom mätteknik och investerar löpande i ny teknik, interna utbildningar och hållbar utveckling.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar digitala tester via Alva Labs och kompetensbaserade intervjuer i denna rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om dessa på vår karriärsida.
Vi ser framemot att få ta del av din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-01-11.
