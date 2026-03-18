Mätingenjör/Surveyor Engineer Vattenfall - Solna
2026-03-18
Har du teknisk förståelse för elkraft, mätning och system - och trivs i en roll där noggrannhet och ansvar gör verklig skillnad? Jefferson Wells söker nu två Mätingenjörer (Surveyor Engineers) till Vattenfall i Solna. I denna roll blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa korrekta mätvärden och tillförlitlig mätdata som ligger till grund för hela energimarknaden.
Ort: Solna, Evenemangsgatan 13
Start: Omgående eller enligt överenskommelse (preliminärt 2026-04-15)
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 1 år, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Om jobbet som Mätingenjör / Surveyor Engineer
Som Mätingenjör arbetar du i gränslandet mellan elkraftteknik, mätning och IT-system. Du ansvarar för att mätvärden från Vattenfalls anläggningar är korrekta, validerade och uppdaterade i relevanta system. Rollen innebär både analytiskt systemarbete och praktiska moment ute i stationer, exempelvis vid inspektioner.
Du har även ett projektliknande ansvar för tilldelade uppdrag - från start till avslut - och samarbetar löpande med leverantörer, ombud och elhandlare. Din insats bidrar direkt till hög leveranskvalitet, regelefterlevnad och förtroende i energisystemet.
Exempel på arbetsuppgifter
Säkerställa och kvalitetssäkra mätvärden för Vattenfalls elanläggningar
Säkerställa att mätarinformation och mätdata är korrekt och uppdaterad
Kontrollera informationsflöden och meddelanden mellan tekniska system
Läsa och tolka stationsritningar och kretsscheman
Utföra eller delta i tekniska inspektioner ute i stationer
Ansvara för kommunikation och uppföljning gentemot leverantörer
Föra dialog med ombud och elhandlare via mail och telefon
Agera projektansvarig för tilldelade uppdrag från start till avslut
Den vi söker
Vi söker dig som har en teknisk grund inom elkraft eller el, är strukturerad och tycker om att arbeta noggrant med data och system. Du är lösningsorienterad, tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att samarbeta med både tekniska och administrativa kontaktytor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Utbildning som Elkrafttekniker eller motsvarande erfarenhet
Mycket god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av att arbeta i tekniska system och med IT-stöd
God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Meriterande
Eftergymnasial utbildning från YH, högskola eller universitet
Erfarenhet från energibranschen, exempelvis elnät, mätning eller drift
Tidigare arbete med mätvärdeshantering eller kvalitetssäkring av data
Projektledningsutbildning eller erfarenhet av projektansvar
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi kombinerar djup branschkunskap med ett personligt engagemang och hjälper både företag och individer att utvecklas långsiktigt. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss.
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
(org.nr 556855-1104)
Evenemangsgatan 17 (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Jeffersonwells Kontakt
Contact
Håkan Kempel Hakan.Kempel@jeffersonwells.se +46730211833
9805849